Carrera y abrazo de mamá. El mejor refugio de Lucas, de quien nos cuentan que sigue temeroso a quitarse la mascarilla, incluso haciendo deporte al aire libre.

Se la baja un poquito para nosotros, pero como el 44% de los niños encuestados, mantiene un miedo de la pandemia. "Miedo a que entre el bichito", confiesa. Por eso, asegura que sigue llevando la mascarilla en clase.

Al 45% de nuestros niños la pandemia les ha tocado la salud mental. Silvia Álava, Psicóloga, asegura que se han incrementando los trastornos de ansiedad, de bajo estado de ánimo y de depresión. También de estrés postraumático. Nerea, alumna, confiesa que estaba un poco preocupada por la gente que se estaba muriendo.

Estos son niños más tristes, el 36% lo está. Así lo recoge la encuesta de la guía AIJU, realizada a 600 niños de entre 3 y 12 años. Más enfadado, como el 53%. En el mismo porcentaje han aumentado los niños que se sienten más ansiosos y más aburridos. Y el 34% ha adquirido un nuevo tono pesimista tan poco propio de ellos. Así lo asegura un padre de familia, quien confiesa que su hijo le soltaba frase como: "No comprendéis los problemas de mi vida".

Ya lo vieron venir los profesores de los más pequeños los primeros días. Sagrario Peña, maestra, explica que hacía mucho tiempo que no veía mordiscos, empujones y manotazos. Al no saber poner palabras a lo que sienten, lo hace a través de su conducta. Es lo que los psicólogos llaman conductas disruptivas, explica Álava. "Me peleo, me chincho con mi hermano, empiezo a protestar...", añade.

En la empatía, la buena terapia. Peña asegura que en cuanto los más pequeños se sienten queridos, sus conductas cambian. También es necesario recuperar las relaciones a través del juego y del trabajo en equipo, pues supone un gran salto para ellos.