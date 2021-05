Miles de enfermeras se encuentran con trabas a diario cuando necesitan prescribir algún producto sanitario sin la supervisión de un médico. "Tenemos cerca de 40.000 enfermeras que todavía no tienen esa acreditación para poder prescribir", indica José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería.

A pesar de que desde 2009 una ley les reconoce esa capacidad, no todas las CCAA siguen los mismos ritmos: En La Rioja, por ejemplo, todavía no cuentan con esa acreditación, mientras que en Madrid o Murcia lo pueden hacer desde el 4 de mayo, aunque solo las que trabajen en el ámbito público. Y en Galicia esta semana se ha firmado el acuerdo, pero no podrán recetar ciertos medicamentos hasta que la medida no se publique en su Boletín Oficial.

"Si es algo que realmente podemos desarrollar en una determinada categoría, ¿por qué tiene que exclusivamente recetarlo otra?", manifiesta Inés López, presidenta del Colegio de Enfermería de A Coruña.

Desde el Consejo General de Enfermería consideran que esta situación provoca desigualdades territoriales y un trastorno para los pacientes, porque ralentiza los procesos. "No tenemos que hacerle que vaya al médico, luego a la enfermera y que vuelva luego al médico, sino que en un acto la enfermera pueda tanto detectar qué es lo que necesita, como recetárselo", afirma Cobos.

Defienden que eliminar pasos innecesarios ahorraría costes sanitarios

Además, defienden que eliminar pasos innecesarios ahorraría costes sanitarios y, de haberlo hecho antes, los meses de pandemia hubiesen sido muy diferentes: "Habría agilizado el proceso a la hora de determinar qué medicamento y qué es lo que necesita el paciente", subraya el vicesecretario general del Consejo General de Enfermería.

Una reclamación necesaria en plena vacunación contra el COVID-19

Se trata de una reclamación que ahora, en plena vacunación contra el coronavirus, es más necesaria que nunca. En este sentido, José Luis Cobos recuerda que "la enfermera puede estar acreditada para iniciar esa vacunación sin tener que tener una prescripción directa del médico".

Por ello, exigen que todas las Comunidades Autónomas caminen al mismo ritmo por el beneficio no solo de la sanidad en general, sino por la de todos los pacientes que necesiten de su asistencia.