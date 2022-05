Cuando se trata de pueblos, España tiene mucho de lo que presumir, pues cuenta con algunos de los parajes más admirados de Europa. Prueba de ello es que el rotativo británico The Times ha dedicado uno de sus reportajes a recoger sus lugares favoritos.

Para ello ha cogido como referencia el listado de la asociación de 'Los Pueblos Mas Bonitos de España'. Se trata de una enumeración que incluye aquellos lugares con "un patrimonio arquitectónico o natural" y con una una población de, como máximo, 15.000 habitantes. El cuidado de flores y zonas verdes, junto con la limpieza, mantenimiento y la conservación de fachadas son otros de los requisitos, según explican en la citada web.

Así, el diario británico se ha decantado por 20 de sus 105 pueblos. Estos han sido los seleccionados:

Los pueblos más bonitos de Andalucía

Dentro de este listado, The Times ha incluido seis pueblos andaluces: Genalguacil (Málaga), Pampaneira (Granada), Lucainena de las Torres (Almería), Almonaster la Real (Huelva), Setenil de las Bodegas (Cádiz) y Castillo de Castellar (Cádiz).

1. Genalguacil (Málaga)

El diario británico se ha fijado en la MA8304, carretera que va de Estepona a Genalguacil, para seleccionar este pueblo. La califa como "una de las carreteras más bonitas o más aterradoras de España". Además destaca que el pueblo "blanco escondido de belleza inesperada" cuenta con una de las "mejores piscinas naturales de Andalucía". Junto a ello, reconoce la oferta artística del enclave, con más de 150 instalaciones y un festival de arte celebrado en agosto.

2. Pampaneira (Granada)

Este pueblo del esfiladero de Poqueira, en las Alpujarras en la ladera sur de Sierra Nevada de Granada, es otro de los que ha llamado la atención de The Times. De hecho, el diario británico recomienda visitarlo "a mitad de semana y fuera de temporada" para apreciar sus "deslumbrantes casas blancas y cascadas de geranios".

3. Lucainena de las Torres (Almería)

La amabilidad de sus vecinos, sus impecables calles de macetas y la blancura de sus casas son los tres de los aspectos que se destacan de este pueblo situado a una hora de Almería.

4. Castillo de Castellar (Cádiz)

Para The Times hay una lista de pasa tiempos que resume el encanto de este pueblo: pasear por las calles blancas sin coches para apreciar sus casas blancas de hierro forjado y jazmín, probar sus baratas tapas y vino, conocer su historia y visitar el Estrecho hasta África.

5. Almonaster la Real (Huelva)

Si hay algo que The Times recalca de este pueblo es su mezquita -protagonista de la imagen- del siglo X. Sin embargo, no deja de lado su jamón, sus calles empedradas, su plaza de toros y sus pintorescas casas.

6. Setenil de las Bodegas (Cádiz)

Cuevas y vino. Estos son los dos elementos que han hecho famoso a este pequeño pueblo de Cádiz, según explica The Times.

Los pueblos más bonitos de Canarias

7. Agulo (La Gomera)

La playa de roca negra, sus plantaciones de plátanos y sus calles empedradas son los grandes encanto de Agulo, un pueblo que puede hacerte creer que estás en Perú, señala The Times.

8. Teguise (Lanzarote)

Teguise, capital original de Lanzarote, está construida detrás de un volcán lo suficientemente lejos de la costa. El objetivo era distraer a los piratas, unos personajes sobre los que versa el museo del pueblo.

Los pueblos más bonitos de Mallorca

9. Alcúdia (Mallorca)

Esta ciudad romano es famosa por los mercados que albergan sus calles los martes y domingos. Perfecta para pasar un día caminando, señala The Times. Sus tapas, el anfiteatro romano, sus barrios medievales y renacentistas son otros de los elementos más destacables de la localidad.

Los pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana

10. El Castell de Guadalest (Alicante)

El Castell de Guadalest, en la Marina Baixa de la Costa Blanca, es digno de ser visitado, según recoge de The Times, por la historia que recoge en sus calles. Así, el diario recomienda darse un paseo por sus calles y saborear una copa de vino tinto en su plaza.

11. Morella (Castellón)

El protagonista de este pueblo es sin suda su castillo, una emblemática construcción que se asocia al Cid. Sin embargo, lo primero que llamará la atención de sus visitantes será su muralla. De entre todos sus productos, el queso es el más demandado de la zona, ya sea el de la leche de oveja, leche cruda, o el queso de cabra con infusión de trufa,

Los pueblos más bonitos de Asturias

12. Tazones (Asturias)

Al diario británico le viene a la mente Robin Hood's Bay al observar este pueblo. Lleno de cabañas de pescadores y con un pequeño puerto, Tazones es el lugar ideal para caminar por senderos locales y disfrutar de la gastronomía típica: vieiras y sidra.

13. Bulnes (Asturias)

Esta aldea norteña carece de una carretera para acceder a ella. Sin embargo, existe la posibilidad de recorrerse un desfiladero hasta acercarse a ella, según señala el diario. Si hay algo que merece la pena de esta zona es su mirador, que cuenta con vistas a la montaña más sagrada de España: Naranjo de Bulnes.

14. Cudillero (Asturias)

Situado a 40 minutos en coche al oeste de Gijón , Cudillero tiene su propia lengua: Pixueto. Se caracteriza por las pequeñas y coloridas casas de pescadores, que se organizan en cascada hasta la orilla del agua.

Los pueblos más bonitos de Extremadura

15. Valverde de la Vera (Cáceres)

Si quieres probar el célebre pimentón de la comarca, no hay otro lugar al que acudir que no sea Valverde de la Vera. Con verdes jardines y calles empedradas cuenta también con Garganta de Cuartos es un magnífico parque acuático natural, destaca The Times.

Los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha

16. Alcalá del Júcar (Albacete)

En forma de milhojas, las rocas de este pueblo de Albacete ofrecen un auténtico paisaje a todo aquel que lo visita. Además, entre ellas se pueden apreciar cuevas, junto con el castillo que da nombre a la ciudad.

Los pueblos más bonitos de Aragón

17. Mirambel (Teruel)

Se trata de un pueblo amurallado de 150 habitantes en un rincón olvidado de Teruel. Según asegura el diario británico, fue base de los Caballeros Templarios y campo de batalla clave en la Guerra de la Independencia Española, las Guerras Carlistas y la guerra civil.

Los pueblos más bonitos de Castilla y León

18. Urueña (Valladolid)

Sus paredes medievales de color naranja llaman la atención de cualquiera. Este pueblo de Castilla y León cuenta con una iglesia del siglo XII, cuatro museos y un total de once librerías.

Los pueblos más bonitos de Cataluña

19. Bagergue (Lleida)

Bagergue ha sido descrito como el pueblo más bonito de los Pirineos. Además, da la posibilidad de practicar muchas actividades , desde ciclismo, senderismo hasta rafting en el Aran.

Los pueblos más bonitos de Cantabria

20. Potes (Cantabria)

Situado al este de los Picos de Europa, se encuentra este pequeño pueblo medieval. Según The Times, el mejor momento para visitarlo es en otoño, cuando la cosecha de nueces ha comenzado. Solo entonces se podrá saborear el típico cocido lebaniego, hecho de de garbanzos, patatas, carne de res, chorizo y morcilla.