Las 12 uvas de las Campanadas, ¿son los últimos segundos de 2025 o los primeros de 2026?

Sí, es uno de los temas más recurrentes cada 31 de diciembre. Quizás menos que el vestido de Cristina Pedroche, pero es una cuestión que genera mucho debate en las cenas de la última noche del año.

La última noche del año es una noche cualquiera, si no fuera porque lo hemos convertido en una brutal tradición. Es una de las cenas más importantes de estas fechas, nos vestimos elegantes, nos ponemos un gorro de fiesta y soplamos un matasuegras, bajo unas gafas de plástico con el número del año que empieza. Y, sobre todo, tomamos las uvas y brindamos por champán. Tan tradición es que las Campanadas se retransmiten por televisión desde hace años, muchísimos años, también en laSexta, desde donde este año se pueden disfrutar de las Campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Ellos, en el balcón de la Puerta del Sol, hablarán del mítico vestido que Pedroche haya elegido para este año, pero también compartirán el momento de las 12 uvas. Aunque lo cierto es que si estás fuera de España o no eres español, puede que esto te trastoque un poco la cabeza. ¿Qué es esto de las 12 uvas? No vamos a ahondar porque entendemos que la mayoría conocéis esta tradición: en España, tomamos 12 uvas con las Campanadas que despiden el año y entramos en el año nuevo con la boca llena de uvas.

Pero... ¿las Campanadas suenan en los últimos 12 segundos del año, o en los primeros 12 segundos del Año Nuevo? He aquí la cuestión. Obviamente este debate no genera tanta expectativa como lo hacen otros, como precisamente el del vestido de Pedroche, pero sí levanta dudas en la mesa de la última cena del año. No os preocupéis, hoy os traemos la respuesta. Y además, una respuesta que es muy difícil de contravenir.

¿Quién podría saber esta información? Nadie como el relojero de la Puerta del Sol para explicarnos esto. Jesús López, encargado de jugar con el tiempo en el escenario de las Campanadas, aclara, lo primero, que no son siquiera 12 segundos: las Campanadas suenan cada tres segundos, así que es más de medio minuto lo que necesitamos para tomar las uvas del 31 de diciembre. "No es seguido", insiste. Esto quiere decir que nos felicitamos el Año Nuevo tarde, porque estamos primero con la tradición de las uvas.

Pero ¿las Campanadas que suenan son previas al inicio de año o posteriores? "A a las 00:00 en punto entra la primera Campanada", asegura López, recordando que lo que suena antes son los tradicionales cuartos, que generan tanta confusión entre los que celebran la Nochevieja. Son ocho esas primeras campanadas, en las que muchos ya empiezan, antes de tiempo, con las uvas. Pero en cuanto empezamos (ahora sí, ya correctamente) a comer las uvas, lo hacemos con los primeros segundos del año nuevo. Duda resuelta.

