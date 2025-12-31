Las 12 uvas y otras tradiciones culinarias (con lentejas o fideos) para la Nochevieja, las Campanadas y el final de año

Fuegos artificiales sobre el Partenón, en Grecia, para recibir al nuevo año

La comida forma parte de los rituales más tradicionales de prácticamente cualquier parte del mundo, aunque entre ellos haya enormes diferencias. Te contamos algunas de las tradiciones culinarias de cada final de año.

La Nochevieja se celebra de muchas formas, pero en casi todas hay un elemento común: la comida como ritual. A unas horas del cambio de año, las mesas se llenan de platos que no solo alimentan, sino que simbolizan deseos de suerte, prosperidad, salud o longevidad. Lo que se come la última noche del año no es casual; en muchos países, está cargado de significado cultural.

Las tradiciones gastronómicas de Nochevieja varían de un continente a otro, pero comparten una misma idea: empezar el nuevo año con buenos augurios. Desde frutas sincronizadas con el reloj hasta legumbres, fideos o pescados, estos alimentos forman parte de un lenguaje simbólico que se repite cada 31 de diciembre.

Repasamos algunas de las tradiciones culinarias de Nochevieja en el mundo.

Las 12 uvas en España y América Latina

En España, la Nochevieja no se entiende sin las doce uvas de la suerte. Comer una uva con cada campanada a medianoche simboliza prosperidad para cada mes del año que comienza. La tradición se popularizó a principios del siglo XX y hoy se mantiene tanto en reuniones familiares como frente al televisor.

La costumbre se ha extendido a varios países de América Latina, convirtiéndose en uno de los rituales más reconocibles del final de año en el mundo hispanohablante.

Lentejas para atraer dinero en Italia

En Italia, el plato protagonista de la última noche del año son las lentejas, servidas habitualmente con embutidos como el cotechino. Su forma recuerda a pequeñas monedas, lo que las vincula simbólicamente con la abundancia económica.

Comer lentejas en Nochevieja es una forma de desear prosperidad financiera y estabilidad durante el nuevo año, una creencia que sigue muy viva en los hogares italianos.

Fideos largos y longevidad en Japón

En Japón, la Nochevieja se despide con toshikoshi soba, unos fideos largos que simbolizan una vida larga y resistente. La tradición indica que deben comerse sin romperlos, ya que cortar los fideos se asocia a la mala suerte.

Este gesto sencillo marca el tránsito de un año a otro y refleja la importancia del simbolismo gastronómico en la cultura japonesa.

Arroz con carne y hojas verdes (Estados Unidos – Sur)

En el sur de Estados Unidos, la Nochevieja y el Año Nuevo se celebran con Hoppin’ John, un plato de arroz con guisantes de ojo negro y carne. Se acompaña a menudo de hojas verdes, que simbolizan billetes, y pan de maíz, asociado al oro. El conjunto representa un deseo explícito de prosperidad económica para el nuevo año.

Pescado y abundancia en varios países europeos

En distintos países europeos, el pescado ocupa un lugar destacado en la cena de Nochevieja. En algunas regiones se cree que su consumo atrae prosperidad y buena fortuna, especialmente si se trata de especies asociadas a la abundancia.

El pescado también simboliza renovación y continuidad, cualidades deseadas para comenzar un nuevo ciclo anual.

Pan de año nuevo (Países Bajos)

En Países Bajos es tradicional comer oliebollen en Nochevieja, unos buñuelos fritos que se consumen desde hace siglos durante el invierno. Aunque hoy se asocian principalmente al Año Nuevo, su origen se relaciona con antiguas creencias según las cuales los alimentos grasos protegían del frío y de los malos espíritus. Actualmente forman parte inseparable de la celebración del 31 de diciembre.

Uvas, frutas y dulces en Filipinas

En Filipinas, la mesa de Nochevieja suele incluir doce frutas redondas, que representan riqueza y plenitud. Las formas circulares se asocian a las monedas y, por tanto, a la abundancia económica.

Además de las frutas, los dulces tienen un papel destacado como símbolo de un año nuevo agradable y próspero.

