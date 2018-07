No, Sylvester Stallone no ha muerto de cáncer: el actor desmiente el bulo difundido en Facebook

"Hasta siempre campeón. Sylvester Gardenzio Stallone, murió esta madrugada a causa del cáncer de próstata que padecía. El actor mantuvo en secreto su enfermedad, pero al final no pudo con ella".

Es el mensaje que Daniel Torrealba publicó en su muro de Facebook. A partir de ahí, la noticia fue compartida por más de 2.300.000 personas, que se mostraban incrédulas y apenadas por la noticias.

Pero no, no era cierta. El propio actor lo ha desmentido a través de sus redes sociales. Sylvester Stallone afirma estar "sano" y "feliz" y pide a sus seguidores que no hagan caso a "estupideces" que se publican en redes sociales.