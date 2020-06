Sara Carbonero sorprendía a principios de la semana pasada con una fotografía en la que mostraba el nuevo aspecto que luce tras su lucha contra el cáncer. Un look muy favorecedor con el que la periodista deportiva conseguía numerosos mensajes de cariño no sólo por su acto de valentía, también por lo bien que le queda el pelo corto a pesar de estar acostumbrados a su larga melena.

Tras dar ese importante paso, Carbonero ha compartido con sus más de 2,7 millones de seguidores más instantáneas en las que podemos ver su nueva imagen. El viernes, 29 de mayo, podíamos verla en blanco y negro, luciendo un sombrero de paja junto a su amiga Blanca Antón, pareja del futbolista Alberto Bueno, jugador del Boavista FC.

Sara Carbonero junto a su amiga Blanca Antón | Instagram

Ahora, ha vuelto a sorprender en Instagram con su imagen más natural. En ella aparece sin filtros y con un pañuelo en forma de diadema, atado al pelo. "¿Qué filtro ni qué filtro?", escribe en la fotografía. En ella luce aparentemente más delgada tras finalizar su tratamiento preventivo contra el cáncer pero sin perder su belleza innata. Un tratamiento con quimioterapia que terminó con éxito a finales del año pasado.

Fue en mayo de 2019 cuando la periodista daba a conocer la noticia de su enfermedad y lo hacía veinte días después de que su pareja Iker Casillas sufriera un infarto de miocardio.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", explicaba en redes sociales.

Ahora recuperada, muestra su imagen con valentía. Un look con el pelo corto muy favorecedor y con el que deja atrás su peor año.