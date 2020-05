Tras un año de lucha contra el cáncer, Sara Carbonero sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen con el pelo corto. Un look muy favorecedor y que ha revolucionado a sus compañeros de profesión y a personalidades del mundo de la moda y del espectáculo.

"Tan bonita como siempre y brillando más que nunca", ha comentado Ariadne Artiles en la publicación. Un halago al que se ha sumado la presentadora Josemith Bermudez, que ha escrito "estás hermosa Sara, mi corazón se ha iluminado con tu imagen".

Por su parte, Chenoa le ha trasladado su cariño con un breve mensaje: "Eres pura luz", mientras que Amaia Montero y José Mercé han señalado "guapa", "estás preciosa, como siempre". "Anda hija, que no se puede estar más guapa ya", ha escrito la modelo y presentadora Eva González.

Los colaboradores de Zapeando también se sumaron a las muestras de cariño a Sara Carbonero tras ver la fotografía publicada en Instagram. "En honor a la verdad, Sara está guapa hasta con un gorro de paja de las fiestas del pueblo", comentó Quique Peinado en directo. "Puede parecer una foto sencilla, pero nos has alegrado el día y desde aquí te mandamos un beso", añadió Dani Mateo.

Hace, aproximadamente, un año, la periodista dio a conocer la noticia de su enfermedad y lo hizo tres semanas después de que su pareja Iker Casillas sufriera un infarto de miocardio.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", explicó en redes sociales. Y finales de año, la presentadora finalizó con éxito el tratamiento de quimioterapia.