Rosalía y Kylie Jenner son dos de las mujeres más influyentes a nivel mundial y cada paso que dan se convierte en noticia. Por ello, los internautas se han revolucionado después de que ambas compartieran una fotografía con el mensaje 'si quiero' y el icono de un anillo.

Tras actuar en el Staples Center de Los Ángeles, Rosalía publicó una imagen en redes sociales junto a la joven 'influencer' con el mensaje "I said Yes!" (he dicho que sí) y el icono de un anillo.

Kylie Jenner difundió la misma imagen en Instagram, pero en este caso solo con el icono del anillo. Entre los comentarios de esta publicación se puede leer uno de la cantante, que escribe "mi esposa" en inglés.

"Bailaré 'Con Altura' en la boda", "enhorabuena", "adoptadme", "cantaré en vuestra boda", son algunos de los comentarios que se han podido leer en las publicaciones.

Pero esta no es la primera vez que las dos jóvenes causan furor en redes. Hace menos de un mes Kylie Jenner publicó una imagen con la cantante junto al comentario "madre mía Rosalía", a lo que esta contestó "bájale".