Gabriel Rufián es uno de los políticos más activos en Twitter. En esa red social, recibe interacciones de todo tipo, muchas buenas y otras, no tan buenas. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados respondió a un usuario que le afeaba "no haber trabajado en su vida".

Este comentario se dio después de un mensaje del propio Rufián en el que criticaba al sindicato Solidaridad, apoyado por Vox, compartiendo una foto de un leopardo poniendo una de sus patas sobre una gacela.

El mensaje, publicado en el Día del Trabajador, recibió miles de respuestas, siendo una de ellas del usuario @jlreal. "Pero si no has trabajado en tu vida", le afeó. La respuesta de Rufián no se hizo esperar.

El diputado compartió su vida laboral, con 16 años, cinco meses y 20 días cotizados, un total de 6.015 días.