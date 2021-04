Beth Rodergas, la cantante catalana que se hizo conocida en 2002 tras su participación en Operación Triunfo, ha concedido una entrevista a 'El Mundo' por su vuelta a la música tras ocho años alejada de los escenarios.

La artista, quien además representó a España en Eurovisión, recibió críticas por acudir al festival pese a sus ideas políticas y es que, tal y como señala el medio que la ha entrevistado, "siempre ha manifestado su posición sobre la independencia de Cataluña".

Y es que la cantante catalana nunca ha escondido su forma de pensar, e incluso el 11 de septiembre de 2019 publicó una imagen en su perfil de Instagram en el que se puede leer "Llibertat presos polítics", y que acompañó con un texto en el que deseaba "buena Diada" y afirmaba: "No os olvidamos".

A la pregunta de si le importan los comentarios que se han hecho por acudir a Eurovisión representando a España, Beth ha expresado que le "hacen gracia", ya que ha defendido que "no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra". "Separar música y política me parece un ejercicio maduro y necesario, al igual que alzar la voz para las injusticias. Eso es algo que nunca voy a dejar de hacer, cante en el idioma que cante", ha manifestado.

La artista también ha hablado sobre una "polémica" de 2017 cuando protagonizó un anuncio sobre una app para localizar comercios en los que no se hablaba catalán. "En ese momento hubo críticas. ¿Se arrepiente de haber participado?", le ha preguntado la periodista, a lo que Beth ha respondido defendiendo que "el catalán es un valor súper preciado y sería una pena que se perdiera".

En este sentido, la cantante ha afirmado que "es cierto que en Barcelona, en la gran mayoría de comercios, te atienden en todas las lenguas del mundo, pero no tanto en catalán". "Buscar herramientas que potencien su uso me parece maravilloso. Es riqueza cultural", ha defendido.

Asimismo, Beth Rodergas ha hablado sobre su endometriosis, una enfermedad que le diagnosticaron cuando tenía 16 años. La cantante ha contado que no le afecta "en nada a su vida" y que está "totalmente controlada". "Me han operado dos veces, pero por suerte, he podido ser madre dos veces", ha señalado.