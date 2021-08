El cantante Luis Cepeda suma una nueva polémica en Twitter que le lleva a abandonar la red social, al menos temporalmente. El detonante ha sido un desafortunado comentario sobre feminismo y Afganistán por el que ha recibido numerosas críticas.

El tuit en cuestión decía lo siguiente: "Si queréis hablar de feminismo, hablad de lo que está pasando en Kabul, mencionad a las Naciones Unidas y reivindicad eso, no de quién suda más o menos encima de un escenario. Eso es cosa del estilo musical que lleves. No caigáis en el discurso fácil". Y desde que escribiera estas palabras el pasado 16 de agosto, al cantante no le han dejado de llover las críticas.

Así, aunque Cepeda, conocido por su participación en el programa de Operación Triunfo en 2017, ha reconocido su error y ha borrado el mensaje de su perfil, ha optado por desaparecer de la red social que, considera, no es sana ni para su "salud mental ni para la de nadie". "Allí están lo mayores extremos", ha zanjado el artista.

Sobre el mensaje publicado y después borrado, Cepeda también ha tenido unas palabras de disculpas a quienes se hayan podido ver ofendidos. "Lo siento muchísimo por el comentario que hice ayer sobre lo de comparar cosas con lo de Kabul. Evidentemente se me fue muchísimo la perola y a todo el mundo que se haya sentido ofendido le pido mil disculpas porque tienen toda la razón del mundo".

Pese a que el cantante ha pedido comprensión tras su patinazo, ha decidido dejar la red social. No obstante, sus seguidores sí podrán seguir interactuando con él a través de sus perfiles en otras aplicaciones como Instagram o TikTok.