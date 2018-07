Polémica en las redes por el error del community de Fnac: tuitea por error lo que opina de Podemos en la cuenta oficial

El cara a cara entre Pablo Iglesias y Albert Rivera en Salvados se vivió también con intensidad en las redes. Con el hashtag #PartidoDeVuelta, la gente comentaba sus impresiones y se posicionaba a favor o en contra de uno u otro candidato.

El debate levantó pasiones en Twitter, pero jugó una mala noche a alguien en particular. El community manager de Fnac también estaba viendo Salvados y también quiso valorar el cara a cara. El problema, por error lo hizo desde la cuenta de la empresa y no desde su perfil personal.

"Lamentable el argumentario de tuiteros podemitas. Irracional y mediocre #PartidoDeVuelta", con este tuit, en respuesta a otro usuario, se encendía la mecha.

El mensaje no tardó en difundirse y ser comentado. Tanto es así, que la empresa llegó a ser Trending Topic durante la noche y no ha bajado de la lista de tendencias incluso un día después. No obstante, la corrección no se hizo esperar y lanzaron un par de tuits explicando lo ocurrido y pidiendo disculpas.

La polémica se ha generado por los comentarios de los usuarios, ya que hay una tendencia que pide a la empresa prescindir del trabajador, y otra que defiende que es un error humano, y que no se debe dejar a nadie sin trabajo por ese motivo.