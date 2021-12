2021 ha sido un año de mucha e intensa información. Filomena, el volcán de La Palma, la polarización política, el segundo año de pandemia... Así que el mensaje de Ángel Martín para despedirlo ha llegado que ni pintado.

¿Para qué repasar las noticias del último día del año? Lo mejor es mirar al futuro. Y así lo demuestra con un vídeo que se está convirtiendo en lo más viral del día.

"En el último informativo del año me la pelan las noticias. Imagino que la luz sigue estando más cara de lo que te mereces, el tema del coronavirus va a estar dando por culo un rato más, dependiendo de dónde vivas tienen más o menos restricciones y las cosas que generalmente te generan ansiedad o malestar no van a desaparecer cuando esta noche suenen las campanas", comenta el cómico. Una forma del autor de 'Por si las voces vuelven' de tomarse el final de año con positividad, después de un libro en el que cuenta su ingreso tras haber tenido un brote psicótico.

"Lo he estado pensando y lo que está claro es que tú has conseguido sacar muchas veces fuerzas de la nada para intentar que no te tumben para siempre", sigue argumentando con su particular ritmo vertiginoso.

"Imagino que a lo largo de este año has tenido días de mierda pero seguro que también has tenido días que no estaban mal del todo, incluso a lo mejor has superado alguna historia que te parecía imposible superar. Así que enhorabuena por haber sido capaz de encontrar algo de luz cuando todo estaba oscuro y hasta te costaba respirar. ¿Ves cómo eres más fuerte de lo que pensabas?", interpela.

"Y esta noche no me brindes deseando que termine el año de una puta vez. Esta noche brinda por haber sido capaz de mantener el equilibrio incluso cuando todo parecía indicar que ya iba siendo hora de rendirse", termina en unos segundos magistrales en los que mira directamente a sus seguidores, respira y da su consejo final: "no esperes a las 12 para decir a esa personas que te importa".