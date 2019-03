Indignación con el torero Juan José Padilla por lucir una bandera franquista tras una corrida

La polémica vuelve a cebarse con el mundo del toreo, y en esta ocasión el protagonista es Juan José Padilla, que tras una corrida en una plaza de Jaén, lució la bandera franquista.

Muchas han sido las voces que han criticado al torero. La líder de Podemos en Andalucía le acusa de "exaltación del fascismo", mientras que Gabriel Rufián critica que "estas no las imprimen".

Padilla, por su parte, ha querido aclarar la situación en declaraciones a 'El Mundo', en las que asegura: "No me di cuenta del águila, pero luego no me sentí incómodo".

El torero cuenta que la bandera fue lanzada desde el público y que no tiene motivos para sentirse incómodo porque "ese símbolo es una cosa del pasado y yo vivo en el presente".

"Siento si a alguien le ha ofendido verme con esa bandera pero en este momento tan penoso, lo que importa es defender los colores de España", sentencia en declaraciones a dicho diario.