Frank Cuesta, conocido como 'Frank de la Jungla', no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre la política española. Tras asegurar que él ha votado al PSOE y que es "de toda la puta de vida socialista y de izquierdas", ha reconocido que ahora votará a Vox "para que pongan un poco de orden" porque el Gobierno es, en su opinión, "mentiroso".

"¿A quién cojones voto? ¿A los mentirosos mafiosos del PP?, ¿a los de Ciudadanos para tirar el voto?, ¿a los del PSOE para que me mientan? ¿a los otros, no sé, para que me hagan follarme un 'muñeque'? ¿A quién? Pues supongo que a Vox para que pongan un poco de orden durante seis meses, uno o tres años", contaba el televisivo en una charla de Youtube con el 'streamer' Roma Gallardo.

Pero su conversación sobre política no se quedaba ahí, y Frank Cuesta afirmaba que "si viviese en España me iría a Andorra, y antes le pegaría dos bofetadas a tres o cuatro ministros".

También cargaba contra la vestimenta de algunos políticos: "Cuando ves a un desarropado yendo hecho una mierda a un sitio así (Congreso)... por lo menos vístete, que estás representando a la gente".

En esta peculiar charla, Cuesta también ha dado su opinión sobre quienes participan en las tertulias políticas en las cadenas de televisión españolas. "En España hay un 'perroflautismo' considerable que viven de lobbies y de chiringuitos". "Toda la gente que ves debatiendo en la tele no valen ni para tomar por culo, están subvencionados para que actúen", reflexionaba.

Sobre el feminismo y la homofobia

Por otro lado, Frank Cuesta llegó a afirmar que "estamos convirtiendo el mundo en un país de subnormales" en el que "ya parece que no se puede decir ni negro, ni maricón, ni esto, ni lo otro".

Y así sacaba el tema del feminismo: "La gente vive engañada con el feminismo. Yo no quiero que mi hija consiga un trabajo por tener tetas y culo". También, el de la homofobia: "Cuando me dicen que España es homófoba, yo te juro que flipo. Lo dice un chaval de 20 años que es una puta maricona, puede ser homosexual o no, pero es una puta maricona. Yo sé lo que es ser homófobo. Habrá tarados o imbéciles, pero no le puedes decir a un tío de un pueblo que no mire raro a una pareja de hombres que vaya de la mano", afirmaba el animalista.