Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz conectan con El Hormiguero a través de videollamada para contar que han pasado el coronavirus. Una enfermedad que les ha afectado de forma muy diferente ya que la colaboradora del programa de Pablo Motos ni se enteró.

Pedroche asegura que primero lo cogió su marido y, al vivir en la misma casa, luego le tocó a ella. "No pensaba que lo tenía", comenta. Y es que cuando le hicieron las pruebas para volver a trabajar "tenía anticuerpos". "Ya lo había pasado, yo no me enteré de nada", señala.

Por su parte Dabiz, sí presentó síntomas. El cocinero cuenta que estuvo "casi un mes sin olfato ni gusto", algo que le afectó muchísimo debido a su profesión. "Cocinaba de oído", bromea.

A pesar de que la pareja ha pasado el COVID-19, tiene mucho respeto al desconfinamiento. "Yo quiero que la gente vaya poco a poco y que se vaya haciendo lo que nos digan. No hay prisa. Todos tenemos muchas ganas de volver a la 'nueva normalidad'", comenta Pedroche.

Aprovechando la videollamada, el matrimonio también ha hablado de la convivencia. Algo que han llevado muy bien, sobre todo Pedroche. "Siempre quería estar más tiempo con él. Es la mezcla perfecta. Tengo al mejor marido y al mejor cocinero. Yo he estado genial", asevera.

Un pensamiento que comparte Muñoz quien confirma que no han tenido "encontronazos" durante esta crisis sanitaria. El cocinero explica que desde que conoció a su chica hace seis años, nunca han estado tanto tiempo juntos, exceptuando las dos semanas y media que tienen de vacaciones de verano. "El confinamiento me ha servido para parar un poco, pasar más tiempo con Cristina, divertirme mucho, pensar mucho". Yo te diré que encontronazos en estos meses no hemos tenido ninguno", comenta.