"En el hospital a fecha de día 3 y durante los 7 días anteriores habían hospitalizados 3.477 personas", ha explicado Simón, que ha asegurado que eso "implica que comparado con los 631 personas que teníamos en UCI, ha habido una reducción de 100 personas". "Desgraciadamente algunos habrán fallecido, pero otros estarán de alta. La evolución de la epidemia no solo se nota en nuevos casos, sino también en ocupación de hospitales, casos más graves y fallecidos. Esto no implica que todos los casos que tenemos se hayan curado, habrá personas en aislamiento domiciliario en casa sin ser dados de alta y no graves", ha explicado el doctor.