La inteligencia artificial (IA) tiene un lado oscuro que muchas 'celebrities' están padeciendo. En su cuenta de X (Twitter), la 'influencer' Laura Escanes ha denunciado que hay fotos suyas "editadas y creadas por IA" circulando por Internet.

"A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular", ha criticado.

Un usuario ha contestado a Escanes con dos fotografías de su cuenta de Instagram en las que se la ve desnuda en la playa, comentario que Escanes responde de forma contundente con la explicación de lo que significa el consentimiento.

"Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Como en esas fotos. Pero no he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía para ponerme en tetas y poner un coño random. A ver si lo entendemos", afirma tajante.

Este comentario ha sido contestado por la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, que aplaude esa explicación de Escanes: "Es justo así. Explicado para que lo entienda todo el mundo". La Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, también ha querido mostrar su apoyo a la influencer.

"La violencia que sufren los cuerpos de las mujeres cobra nuevas formas hoy en día y tenemos acabar con ellas. Ojalá unas redes sociales en las que podamos ser libres y sin miedo", recoge su mensaje.