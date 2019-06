Bella Thorne se enfrenta a Whoopi Goldberg por sus fotos hackeadas: "Culpar a las chicas es asqueroso"

Bella Thorne sufrió recientemente el chantaje de un hacker que había robado fotografías íntimas suyas y amenazaba con difundirlas. La actriz estadounidense finalmente decidió publicarlas ella misma para "recuperar el poder" y el control sobre la situación, según explicó en su cuenta de Twitter.

Muchos usuarios han aplaudido la valentía de la intérprete, de 21 años, a la hora de pararle los pies a este hacker. Sin embargo, la actriz Whoopi Goldberg ha cuestionado la decisión de Thorne, reprochándole que se sacara las fotos en primer lugar.

"Si eres famosa, me da igual la edad que tengas, no te haces fotos desnuda", afirmó la veterana actriz en un programa de televisión. "Si no sabes eso en 2019...", deslizó, "no te puede sorprender si te hackean, y menos si tienes ese tipo de fotos en tu móvil".

Thorne no tardó en reaccionar a estas críticas, de nuevo a través de las redes sociales, donde publicó varios vídeos en los que, llorando, arremetía contra Goldberg.

"Me siento bastante asquerosa", confesaba entre lágrimas en Instagram Stories, "ver esta entrevista me hizo sentir muy mal conmigo misma, espero que estés contenta".

"Deberías avergonzarte, Whoopi, por lanzar esa opinión públicamente para que las jóvenes piensen que son asquerosas por simplemente hacerse una foto", le recriminó.

"Si me saco una foto sexy y merezco que se filtre, entonces, si salgo a una fiesta y bebo y bailo, ¿merezco ser violada? A mí esos dos argumentos me suenan jodidamente similares", acusó la intérprete.

Además, la exestrella Disney ha asegurado que no acudirá a una entrevista en 'The View', el programa en el que se vertieron esos comentarios.

La carta que escribió Bella Thorne | Instagram

Thorne asimismo compartió con sus seguidores una carta en la que aseguró estar "disgustada y entristecida" con la respuesta de Goldberg a la extorsión que sufrió. "Culpar a las chicas por sacarse esa foto en primer lugar es enfermizo y sinceramente asqueroso", aseguró.

"Tu perspectiva sobre este tema es sinceramente horrible y espero que cambies de mentalidad, teniendo en cuenta que estás en un programa dirigiéndote a chicas jóvenes", concluyó.

Muchos usuarios y otras celebridades, como la actriz Lucy Hale o Dove Cameron, se han volcado con Bella, a la que han defendido de las críticas.