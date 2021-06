'Mask Singer' vivió este miércoles uno de los momentos estelares de la nueva edición. Bajo un disfraz de mariposa más de 40 kilos se encontraba la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, que dejó a público y jurado boquiabiertos tras revelar su identidad. Nadie daba crédito. "La que no va a dar crédito es mi peluquera cuando salga con estos pelos", bromeaba Aguirre junto a Arturo Vals.

"Es una locura. No sabéis lo que pesa esto, es como llevar un becerro", afirmaba la exdirigente popular ante una perplejidad que no se iba entre el público. Con ese vestuario complejo con el que, según señalaba, no veía nada, Aguirre deslumbró cantando a Nancy Sinatra. "No tengo voz, pero tengo buen oído", matizaba ella tras el final de la actuación en la que interpretó 'These boot are made for walking', de Nancy Sinatra.

Demostró sus habilidad para hablar en francés y se atrevió con todo. Aguirre despistó al jurado con pistas como "chistes con el chorizo y relacionándolo con el Congreso", reconoció Javier Calvo, uno de los miembros del jurado. Pero cuando pensaron que era Celia Villalobos, a Aguirre le cambió la cara. Presumió de no haber llevado nunca máscara en política.

"La tengo quitadísima, por eso me tienen tanta manía", aseguro la exdirigente popular a Arturo Vals en una entrevista anterior a la actuación. Así, Aguirre provocó un verdadero 'efecto mariposa'. "Que tú estés aquí vestida como una mariposa quiere decir que todo es posible", apuntaba Javier Ambrossi, que añadió: "Ha sido una auténtica metamorfosis". Concluía así una gala algo 'kafkiana'.