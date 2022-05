La izquierda española no pasa por su mejor momento. Así lo cree el periodista José Enrique Monrosi, que en Al Rojo Vivo ha analizado con detalle los últimos hechos, a nivel andaluz y nacional, que han puesto en riesgo la creación de espacios plurales reconvertidos en frentes amplios para hacer frente al auge de una extrema derecha con cada vez mayor fuerza en España. Arrancando por las dificultades presentadas para formalizar la confluencia de Por Andalucía, Monrosi ha advertido de que Juan Antonio Delgado, en representación de Podemos, "no está obsesionado ni lo ha estado nunca con ser el candidato en Andalucía".

"Si de él hubiera dependido las cosas, no hubiesen llegado a las 23:57h del viernes, a tres minutos de cerrar el registro", ha señalado el periodista, que a partir de este punto ha querido hacer una "diferenciación" entre lo que ha ocurrido en Andalucía y lo que puede estar por suceder a nivel nacional, que es "muy importante y muy preocupante". Un problema que, "salvo un giro de guion inesperado, va a llevar al enésimo enfrentamiento fraticida en la izquierda y va a perjudicar seriamente las opciones de Gobierno de la izquierda para la próxima legislatura".

En este sentido, Monrosi ha recordado que Iglesias decidió salir del Gobierno para presentarse a candidato en la Comunidad de Madrid, luego decidió dejar la política y nombrar a Yolanda Díaz su sucesora, e incluso "decidió que lo mejor para dar ese paso era anunciarlo sin comunicárselo y sin consultarlo". "La noche que dimitió de todos sus cargos institucionales, hizo un discurso valiente y generoso: reconoció que, con esos resultados electorales, se había convertido en una especie de artefacto político para movilizar al adversario, pero no a los suyos propios", ha analizado el periodista y experto en Podemos.

Cree así que por esa razón Iglesias "daba un paso al lado y dejaba que Yolanda intentase recuperar electoralmente a un espacio menguante y con serios problemas de supervivencia". Sin embargo, al mismo tiempo ha subrayado que, desde el día siguiente a que Pablo tomase esa decisión, "en todo su entorno más cercano y en el núcleo duro de Podemos no sentó bien porque en la práctica suponía ceder el liderazgo de todo un amplio espacio político a una persona que resultaba ajena al aparato que ha estado controlando, gesitonando y liderando ese espacio". "Y empezaron las tensiones, y las zancadillas y las desconfianzas", ha lamentado Monrosi.

De esta manera, aunque señala que Yolanda Díaz "ha cometido errores, piensa que no se puede fiar de casi nadie que hoy lidera Podemos. Además, si se aspira a avanzar en ese espacio político tiene que ser con Podemos siendo un actor más, y no protagonista", ha sentenciado Monrosi, que ha lanzado una pregunta y una conclusión para cerrar su intervención: "¿Qué esperaba Pablo Iglesias cuando decidió que Yolanda Díaz fuese su sucesora? No tiene derecho y no está a la altura del líder político que ha sido para este país el daño que ahora está haciendo a un espacio fundamental para que la extrema derecha no gobierne en este país".