Macri niega haber tenido "participación en el capital" de una sociedad offshore en las Bahamas

El presidente argentino, Mauricio Macri, ha salido al paso de su mención en la filtración de documentos de un bufete de Panamá que le relacionan con una empresa offshore con sede en Bahamas asegurando que nunca ha tenido capital de la misma.



Macri es uno de los nombres mencionados en los más de 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, con sede en Panamá, que revelaron detalles sobre transacciones financieras oscuras de cientos de miles de clientes en múltiples jurisdicciones.

Macri junto con su padre y su hermano Mariano, habría formado parte del directorio de la empresa Fleg Trading, con sede en Bahamas, desde 1998. Dicha firma era una derivación del holding que la familia había montado en Argentina y en Brasil.



Dicha empresa funcionó hasta 2009, año en que Macri era jefe de Gobierno de Buenos Aires. "Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital" de Fleg Trading, ha asegurado la Casa Rosada en un comunicado. "Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria", ha aclarado.



Asimismo, desde la Presidencia han dejado claro que el mandatario no mencionó a dicha empresa en su "declaración jurada fiscal, pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla". Además, remiten a consutar la declaración jurada patrimonial que Macri presentó cuando dirigía Buenos Aires, "toda vez que tal referencia es pública".