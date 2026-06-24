laSexta confirma que la reunión que Zapatero agendó con una "Leire" no fue con Leire Díez

El contexto En el intercambio de mensajes del expresidente del Gobierno con su secretaria aparece el intento de agendar una reunión con una "Leire". En laSexta hemos podido saber que la reunión no fue con la fontanera del PSOE.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre José Luis Rodríguez Zapatero sugiere que el expresidente del Gobierno podría haber ejercido "influencias ilícitas" utilizando su red de contactos y su reputación internacional. En el documento, al que ha accedido laSexta, se mencionan conversaciones entre Zapatero y su secretaria sobre una reunión que no se concretó. Se señala que el expresidente habría intervenido para ayudar a una empresa peruana en litigios millonarios en Bolivia, mediando con el presidente boliviano, Luis Arce. El entorno de Zapatero defiende que sus actividades son legales y critica la publicación de información privada.

El nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre José Luis Rodríguez Zapatero pone en el foco al expresidente del Gobierno y apuntala la tesis de los investigadores de que ejercía "influencias ilícitas" gracias a su red de contactos y a su "ascendencia pública internacional".

En el informe, al que ha tenido acceso laSexta, aparecen las conversaciones del expresidente del Gobierno con su secretaria, Gertrudis Alcázar. En una parte de ese intercambio de mensajes, ambos hablan de intentar agendar una reunión con una "Leire", una reunión que finalmente no se produjo.

Según el informe de la UDEF, el expresidente del Gobierno habría utilizado su presunta red de influencias para ayudar a una empresa peruana a frenar una sentencia de 107 millones de dólares a una filial del grupo en Bolivia. Los investigadores creen que el expresidente habría mediado con el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y personas de su entorno. Su secretaria habría organizado un encuentro entre ambos.

"El objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de este grupo empresarial en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia", según el informe de la UDEF.

El entorno de Zapatero no niega esos cobros, pero traslada a laSexta que todo es perfectamente legal. Aseguran que es una actividad de consultoría legal por completo que no tiene nada que ver con Plus Ultra. Además, afirman que sería "inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente". "Es un escándalo sin precedentes que se publiquen agendas y conversaciones privadas de un presidente", han agregado.

Aunque en el informativo de las 20:00 horas de laSexta Noticias se ha aludido a Leire Díez como la "Leire" de la que hablan los mensajes entre Zapatero y Gertrudis Alcázar, laSexta ha podido confirmar que esa Leire no es la fontanera del PSOE, que también está siendo investigada por su participación en una presunta trama para torpedear causas judiciales.

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