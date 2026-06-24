Ahora

las cloacas del PSOE

Zapatero, tras la comparecencia de Leire y la irrupción de Aldama: "Me ha gustado. La aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa"

Los detalles Según las conversaciones halladas por la UDEF entre el expresidente y su secretaria, esta le respondió: "Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda. Y la aparición del otro. Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad".

Imagen de archivo de Zapatero. Imagen de archivo de Zapatero.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero trasladó a su secretaria Gertrudis Alcázar tras la comparecencia que hace poco más de un año ofreció la exmilitante socialista Leire Díez, y en la que el empresario Víctor de Aldama irrumpió por sorpresa, que le había "gustado" la conocida como fontanera y que "la aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa", según nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a los que ha tenido acceso laSexta.

"Me ha gustado Leire", escribió Zapatero a su secretaria, a lo que esta le respondió: "Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda. Y la aparición del otro. Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad y con el numerito del tipo se evita que se preste atención a la declaración de ella".

Tras esto, Zapatero replicó en esa conversación hallada por la UDEF que "la aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa". Y Alcázar contestó: "Evidente y que no se escuche a ella. Y sobre todo efecto negativo en los nuestros . El barullo pesa". Así se expresaron entre ellos el cuatro de junio del año pasado, el mismo día de la comparecencia de Díez.

Entonces la exmilitante compareció por su implicación en los audios filtrados contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para dar explicaciones sobre sus presuntas maniobras para desprestigiar a quienes investigaban casos de corrupción en el entorno del Gobierno. Fue en esa misma comparecencia cuando dijo la frase "ni fontanera ni cobarde".

Justo tras esas palabras, el comisionista Víctor de Aldama apareció por un lateral de la sala, sorteó las cámaras y se acercó a Díez provocando el caos y espetándole: "¿Qué tenías tú para amenazarme? Eh, fontanera. ¿Me lo explicas?".

Un año después la UCO ha señalado a Díez y a Santos Cerdán como los protagonistas de la trama que, según los agentes, estaba "dirigida" por ambos con el objetivo de "proteger los intereses" de "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, tras la sentencia de Ábalos y Koldo: "Jamás conocí ni hubiera tolerado cualquiera de estas prácticas"
  2. Begoña Gómez recurre las medidas cautelares y tacha de "injustas e infundadas" las palabras del juez Peinado sobre una posible fuga
  3. La UDEF asegura que Zapatero cobró 200.000 euros de una empresa peruana por mediar ante el expresidente de Bolivia
  4. El calor no da tregua: 14 comunidades autónomas seguirán en aviso por altas temperaturas
  5. Mouliaá niega que quisiera huir de la Justicia y asegura ser víctima de "una persecución" por sus acusaciones sobre Errejón
  6. Nacho Duato defiende al hermano de Sánchez: "Los padres lo están pasando fatal. Daniel es extraordinario"