Zapatero, tras la comparecencia de Leire y la irrupción de Aldama: "Me ha gustado. La aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa"

Los detalles Según las conversaciones halladas por la UDEF entre el expresidente y su secretaria, esta le respondió: "Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda. Y la aparición del otro. Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad".

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero expresó a su secretaria, Gertrudis Alcázar, que le había "gustado" la comparecencia de la exmilitante socialista Leire Díez, interrumpida por el empresario Víctor de Aldama, según informes de la UDEF. Alcázar comentó que la aparición de Aldama buscaba desviar la atención de la declaración de Díez. La comparecencia de Díez, implicada en audios filtrados contra la UCO de la Guardia Civil, tenía como propósito explicar presuntas maniobras para desprestigiar investigaciones de corrupción. Un año después, la UCO señala a Díez y Santos Cerdán como líderes de una trama para proteger intereses gubernamentales.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero trasladó a su secretaria Gertrudis Alcázar tras la comparecencia que hace poco más de un año ofreció la exmilitante socialista Leire Díez, y en la que el empresario Víctor de Aldama irrumpió por sorpresa, que le había "gustado" la conocida como fontanera y que "la aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa", según nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a los que ha tenido acceso laSexta.

"Me ha gustado Leire", escribió Zapatero a su secretaria, a lo que esta le respondió: "Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda. Y la aparición del otro. Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad y con el numerito del tipo se evita que se preste atención a la declaración de ella".

Tras esto, Zapatero replicó en esa conversación hallada por la UDEF que "la aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa". Y Alcázar contestó: "Evidente y que no se escuche a ella. Y sobre todo efecto negativo en los nuestros . El barullo pesa". Así se expresaron entre ellos el cuatro de junio del año pasado, el mismo día de la comparecencia de Díez.

Entonces la exmilitante compareció por su implicación en los audios filtrados contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para dar explicaciones sobre sus presuntas maniobras para desprestigiar a quienes investigaban casos de corrupción en el entorno del Gobierno. Fue en esa misma comparecencia cuando dijo la frase "ni fontanera ni cobarde".

Justo tras esas palabras, el comisionista Víctor de Aldama apareció por un lateral de la sala, sorteó las cámaras y se acercó a Díez provocando el caos y espetándole: "¿Qué tenías tú para amenazarme? Eh, fontanera. ¿Me lo explicas?".

Un año después la UCO ha señalado a Díez y a Santos Cerdán como los protagonistas de la trama que, según los agentes, estaba "dirigida" por ambos con el objetivo de "proteger los intereses" de "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

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