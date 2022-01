La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sacado pecho de la reforma laboral que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición. Así se ha expresado la propia dirigente política en una entrevista concedida al programa 'Buenismo Bien', de la Cadena SER. En este espacio, Díaz ha destacado que en España ha habido 50 reformas laborales que iban en una "única dirección", y que ahora se está haciendo totalmente lo contrario. En este sentido, ha recordado que "el contrato por obra y servicio determinado, que lleva con nosotros desde los tiempos de Franco, desaparece".

"Era un contrato que permitía una temporalidad de más de cuatro años, y ahora decimos que el contrato va a ser estable, que el contrato que sea temporal va a ser por una causa perfectamente motivada, y en caso contrario las consecuencias van a ser durísimas", ha apuntado la ministra, que ha añadido: "Muchos sectores empresariales están en pie de guerra porque el cambio es brutal. Ahora mismo somos de los pocos países del mundo en el que la ultraactividad es indefinida". Y ha precisado que "ahora somos un referente en Europa y en el mundo" por esta cuestión.

En esta línea, la vicepresidenta ha puesto en valor que esta es "la primera vez en 40 años que se hace la reforma con los agentes sociales". ¿Es no obstante una reforma laboral intocable? Díaz se ha mostrado convencida que la nueva norma laboral "superará el trámite parlamentario". Por ello, según ha constatado, se han estado reuniendo no solo con los agentes sociales, sino también con los partidos que apoyan al bloque de investidura: "El diálogo existe y va a seguir existiendo". Frente a este trabajo reivindicado, la ministra ha criticado que en España exista "una derecha que no está a la altura de su país".

"La derecha no tiene un problema con el gobierno, sino con su país. Tenemos un PP absolutamente secuestrado por Vox que está dañando a nuestro país y a su gente", ha denunciado Díaz, que ha asegurado en el tiempo que lleva como dirigente política a nivel nacional no ha conocido "ninguna propuesta ni ningún debate": "Lo único que conozco son gritos, insultos, y cuando uno grita mucho y hace mucho ruido es que no tiene propuestas políticas". Aun así, ha admitido que mantiene "muy buena relación con Pablo Casado y con Teodoro García Egea".

La polémica de Garzón es mucho más que el bulo, es dañar y no poner el interés general por encima de todas las cosas"

En otro orden, Díaz también ha analizado la reciente polémica relacionada con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el bulo que se ha difundido contra él, en el que se afirmaba que en un medio británico había atacado a la ganadería española: "Yo no me detendría solo en el bulo. Creo que hacemos algo mal, ¿la gente de este país sabía que el Gobierno de España en sus documentos defiende la ganadería extensiva y sostenible? ¿A alguien le gustaría consumir productos de macrogranjas o animales en condiciones complejas? Es mucho más que el bulo, es dañar y no poner el interés general por encima de todas las cosas".

Para Díaz, "no hay nada más sagrado que la salud pública", y cree que esta clase de temas "delicadísimos se abordan con cierta ligereza". La ministra cree que es una cuestión fundamental a tratar correctamente, señalando que "los ganaderos y ganaderas, que son un sector fundamental para nuestro país, tienen que modernizarse e innovar, y en la medida de lo posible hacerse absolutamente sostenible". "Como todo", ha añadido, refiriéndose por ejemplo a la industria de la automoción o a la aeronáutica: "El Gobierno defiende esto, y no por casualidad. No sé dónde está el debate y no vale todo en política, ni todo da réditos electorales".

"No hay nadie imprescindible, sobre todo en política"

"Y aunque los diera, creo que es muy mala práctica política", ha apuntado Díaz en referencia a las palabras de la oposición -e incluso de algunos líderes socialistas- en esta controversia. Precisamente, en esta misma entrevista Díaz ha querido manifestar que "la política no es para pelearse, sino para tender la mano", y ha ahondado un tanto en esta cuestión: "Yo soy una demócrata, y no pretendo ni quiero que nadie piense lo mismo. Me gusta mucho escuchar a la gente que me aporte cosas diferentes y me haga cambiar de opinión". "Por eso no tengo ningún futuro", ha matizado en clave de humor. Pero en 'Buenismo Bien' también le han preguntado precisamente por su futuro en la política.

¿Se ve candidata a las próximas elecciones generales? ¿Lo va a ser? Díaz se ha limitado a asegurar que van a ganar "las personas que creemos en un país abierto, plural, en una democracia mucho más ancha". "Digo con sinceridad que nunca pensé haber sido vicepresidenta del Gobierno. Es un honor serlo y aunque sea muy duro es una enorme suerte", ha argumentado, recordado, como ha hecho en otras ocasiones, que "en la vida, y sobre todo en política, no hay nadie imprescindible. Los imprescindibles son los profesores, los sanitarios, la gente que nos cuida. El resto somos bastante transitorios". Así, se ha mostrado convencida de que "este pueblo tiene mucha luz" y de que "este país es maravilloso", aseverando que "los que nos quieren llevar a las caverna y al retroceso de derechos no van a conseguirlo".