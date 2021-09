La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que se prorrogarán los ERTE. Así lo ha afirmado en un acto desde Santiago de Compostela, donde ha hecho un llamamiento a la patronal a que "se resitúe", y ha asegurado que "no negociando a veces se pierde".

"Vamos a seguir protegiendo a las empresas y a los trabajadores", ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha insistido en que sería "una irresponsabilidad hacer planteamientos de otro tipo".

Díaz ha reiterado que los ERTE han sido la herramienta más eficaz para proteger la economía española durante la pandemia, como aseveran "los grandes organismos internacionales".

El presidente de la CEOE, por su parte, ha negado que el rechazo de la patronal a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) vaya a perjudicar las negociaciones que se mantienen en otras mesas del diálogo social, como la de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la de pensiones.

"Hacemos lo que pensamos que es bueno para el país. En las negociaciones vamos a seguir sentados y si decimos que no, lo haremos de forma educada y daremos nuestras razones, igual que cuando decimos que sí", ha afirmado en declaraciones a algunos medios antes de participar en un acto en la Casa América.

Subida del SMI

El Ministerio de Trabajo y los responsables de las organizaciones sindicales CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021, sin embargo no se ha producido una negociación con la patronal. Un hecho que ha lamentado también la ministra: "Entró pidiendo cero y ha salido pidiendo cero, eso no es negociar. (...) Me da pena que ante subida tan pequeña (de 15 euros), no haya aceptado".

Mientras, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tacha de "falso" el hecho de que ellos no se hayan sentado a negociar, pero que lo que ha ocurrido - asegura- es que no han cambiado de opinión. Insiste en que "no es el momento" de subir el salario mínimo, pero ha añadido que esto no afectará a negociaciones futuras.

La subida acordada, por un importe de 15 euros mensuales (en torno al 1,6%), se aplicará desde el uno de septiembre de 2021. Por tanto, afecta a la nómina de este mismo mes en marcha.