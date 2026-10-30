Yélamo analiza la intervención de Puente por el accidente de Urda: "Le he visto bunkerizado y obsesionado con que ser él quien solucione esta situación"

El presentador de laSexta Xplica ha mantenido una conversación informal con el ministro de Transportes, tras la rueda de prensa sobre Urda, y afirma que Puente "está determinado a seguir".

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha asegurado que no dimitirá tras el accidente de Urda, que dejó 69 muertos, y que buscará recuperar la confianza ciudadana. En su segunda rueda de prensa desde el incidente, Puente se mostró más accesible y didáctico, en contraste con su actitud defensiva inicial. El periodista José Yélamo, presente en la rueda de prensa y en una charla posterior, destacó que Puente está decidido a ser quien resuelva la situación, pese a las presiones para que dimita. Puente afirmó que su cargo está a disposición del presidente Pedro Sánchez, quien lo ha ratificado. En cuanto a su participación en la campaña electoral, Puente no considera esencial su presencia, dejando abierta la posibilidad de no participar.

Óscar Puente ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que ha asegurado que no tiene pensado dimitir y que intentará que la ciudadanía recupere "la confianza" tras el accidente de Urda que ha dejado 69 muertos. Es la segunda comparecencia del ministro de Transportes desde el accidente ocurrido el miércoles y, según ha explicado el periodista José Yélamo, está convencido de ser él quien solucione este asunto.

El presentador de laSexta Xplica ha vivido en primera persona esa rueda de prensa, de dos horas de duración y sin límite de preguntas, y, posteriormente, ha tenido oportunidad de mantener una conversación más informal con el ministro y otros periodistas.

Según ha contado en Más Vale Tarde, este viernes "hemos visto a un Óscar Puente muy diferente al de esa primera comparecencia el miércoles, en la que le vimos muy a la defensiva, muy agresivo con los periodistas".

"Hoy me ha recordado más al Óscar Puente de Adamuz. Ha respondido a todas las preguntas y ha tratado de ser didáctico", ha comentado.

Determinado a solucionar la situación

Sin embargo, le ha notado "bunkerizado y obsesionado con el convencimiento de que tiene que ser él, en primera persona, el que dé respuestas, el que dé la cara, el que solucione esta situación. Poniéndose él en el centro".

El periodista ha asegurado que el ministro "está muy pendiente de lo que se habla en los programas de televisión y en la prensa y de que se le está pidiendo que se vaya". Por eso, Yélamo se ha mostrado "sorprendido" de que Puente "esté obcecado en ser quien solucione este asunto".

Su futuro en la campaña

Al preguntarle al ministro si ha puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Sánchez, Puente ha respondido que "su cargo está siempre a disposición del presidente del Gobierno".

"Por lo tanto, ha sido Sánchez quien le ha ratificado", ha analizado Yélamo, añadiendo que Puente "dice que está animado y determinado a seguir, y que tiene la conciencia muy tranquila".

En lo que respecta a la campaña electoral, el ministro ha declarado que no ve esencial que participe en campaña, una afirmación que Yélamo interpreta como que "deja la puerta abierta a no aparecer", aunque recuerda que aún "queda un mes".

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