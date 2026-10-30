Enfado absoluto entre los controladores por las acusaciones de Puente: "Es deleznable que el capitán del barco culpe al último marinero"

La otra cara Mientras el ministro sigue a la defensiva y vuelve a apuntar a Atocha, los operarios tildan sus palabras de "deplorables" y ponen el valor al factor humano: "Si esto no ha pasado antes es porque nos hemos encargado".

El conflicto entre los controladores ferroviarios y el ministro Óscar Puente se intensifica tras sus declaraciones en rueda de prensa, donde señaló al Centro de Control de Atocha y a sus operadores por la falta de personal y recursos. Pedro Póvez, portavoz de CSIF, criticó duramente al ministro, calificando de "deleznable" que culpe a los trabajadores de los problemas existentes. Laura Higuera, del Sindicato de Circulación Ferroviario, también expresó su descontento, destacando la carga laboral de los controladores. Puente se defiende, recordando un acuerdo previo para ampliar plantillas, mientras sigue criticando a un trabajador específico.

Enfado total entre los controladores por las acusaciones y el señalamiento de Óscar Puente. El ministro, que ha comparecido en rueda de prensa, ha vuelto a apuntar a todos poniendo el foco al Centro de Control de Atocha y a unos operadores que llevan meses denunciando que faltan personal y recursos.

"Hemos pedido la dimisión de Óscar Puente. Que el ministro, que es el capitán del barco, le eche la culpa de la fuga de agua al último marinero es deleznable", ha afirmado Pedro Póvez, portavoz de CSIF y operario.

En sus palabras, ha señalado que a los trabajadores no se les están dando "medios" y que las herramientas con las que trabajan "son antiguas".

En la misma línea se ha expresado Laura Higuera, secretaria de Madrid del Sindicato de Circulación Ferroviario: "Es deleznable y deplorable. Un compañero tiene que visualizar y estar atento las 24 horas los siete días a la semana a la acumulación de tráfico y además tiene que atender las incidencias".

Además, ha puesto en valor el trabajo de sus compañeros y compañeras: "Si esto no ha pasado antes es porque el factor humano al que apunta se ha encargado de que así sea".

Puente, por su parte, sigue a la defensiva: "Llevamos a un acuerdo con los sindicatos tras lo de Adamuz y nos comprometimos a ampliar las plantillas".

Y sigue cargando contra el trabajador en cuestión, del que dice "tenía dos años de experiencia en centros de control".

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