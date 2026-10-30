Disfrazar el caos de fiesta de Halloween: Francia se prepara para otro fin de semana de destrozos y saqueos

¿Por qué es importante? El ministro del Interior francés asegura que la vigilancia tendrá que extenderse durante la noche de este sábado tras haber detectado convocatorias para acudir a las manifestaciones violentas con disfraces y anuncia que las máscaras estarán prohibidas.

En Francia, la tensión sigue en aumento debido a disturbios organizados a través de redes sociales como Bitchat, donde se han difundido videos de inteligencia artificial que incitan a la violencia. Aprovechando las convocatorias de sindicatos y estudiantes, estos grupos buscan generar caos durante las manifestaciones, especialmente aprovechando la celebración de Halloween. El Gobierno de Emmanuel Macron, consciente del peligro, ha decidido prohibir las concentraciones y el uso de máscaras. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha anunciado un despliegue masivo de 70.000 agentes, drones, y otros recursos para prevenir disturbios. Francia enfrenta una gran tensión social a pocos meses de las elecciones presidenciales.

Los violentos no piensan parar en Francia. Las redes se han inundado de videos generados por inteligencia artificial en los que los organizadores de los disturbios de las últimas semanas llaman a generar "el terror" en nuevas convocatorias, eso sí, ataviados de Halloween.

Contenidos virales que llaman a la revolución a través de cuentas anónimas que quieren aprovechar las convocatorias de sindicatos y estudiantes para convertirlas en violentas. Pero desde el Gobierno de Emmanuel Macron ya han decidido blindarse ante una jornada ya considerada "de alto riesgo". El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha asegurado este viernes que asumen que la vigilancia tendrá que extenderse durante la noche, ya que las manifestaciones se han convococado a las 20.00 horas.

Además, el ministro ha anunciado que estas concentraciones serán sistemáticamente prohibidas, al igual que el uso de máscaras, tan típicas de la celebración de Halloween, por temor a que sean aprovechadas por los violentos para esconder su rostro y poder cometer actos de violencia. "El pretexto de la noche de Halloween no será un motivo legítimo para ocultar el rostro en el espacio público", ha indicado Nuñez, que ha considerado que la fiesta y el contexto de protesta obligarán a afrontar una jornada "particular".

El titula de Interior también ha detallado que este sábado habrá, como pasara el anterior, 70.000 agentes en las calles de Francia para intentar evitar lo que, a todas luces, parece que acabará en disturbios. "El 17 de octubre no actuamos de manera anticipada", ha señalado Macron, que no quiere que se vuelvan a repetir las imágenes de anteriores convocatorias. Incluso ha detallado que toda manifestación autorizada se celebrará lejos de zonas emblemáticas y comerciales.

A través de Bitchat

Muchas de esas manifestaciones están convocadas a través de la red social Bitchat, de más difícil control para la Policía porque no usa internet y cuya descarga se ha multiplicado en los últimos días. Y no solo habrá antidisturbios en las calles. Para este sábado también se desplegarán drones, helicópteros, unidades ecuestres y caninas y vehículos blindados

Un nuevo frente para las autoridades francesas ya en alerta para lidiar con las protestas sindicales y de los chalecos amarillos contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos, que se han unido a la mecha encendida hace más de tres semanas por los estudiantes de instituto y que mantienen al país en una enorme tensión social a seis meses de las presidenciales.

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