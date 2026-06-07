El asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años desaparecida, conmociona Francia: el caso destapa graves fallos en el sistema judicial

La Policía francesa patrulla una carretera a las afueras de Puycasquier, cerca del lugar donde se descubrió un cuerpo durante la búsqueda de Lyhanna, una niña de 11 años desaparecida.

Los detalles La investigación señala como principal sospechoso a Jérôme Barella, de 41 años y padre de una de las mejores amigas de la niña. Según los investigadores, la fallecida habría subido a su vehículo tras salir del colegio.

Francia sigue conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Lyhanna, una niña de 11 años desaparecida desde el 29 de mayo. Su cadáver fue encontrado en un silo abandonado y las pruebas de ADN confirmaron su identidad. El principal sospechoso es Jérôme Barella, padre de una amiga de Lyhanna, quien está en prisión preventiva. Este caso ha desatado polémica por las denuncias previas contra Barella por abusos sexuales no atendidas adecuadamente. El presidente Emmanuel Macron y el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, han reconocido fallos en el sistema judicial. Se ha convocado una reunión para tratar reformas, mientras se celebran manifestaciones en memoria de la niña y se exigen cambios en la protección de menores.

Franciacontinúa conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Lyhanna, la niña de 11 años que llevaba desaparecida desde el pasado 29 de mayo, cuando salió de su colegio en Fleurance, en el departamento de Gers.

El cadáver fue localizado este jueves en un silo de grano abandonado cerca de la localidad de Puycasquier y, un día después, las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de la menor.

La investigación señala como principal sospechoso a Jérôme Barella, de 41 años y padre de una de las mejores amigas de la niña. Según los investigadores, Lyhanna habría subido a su vehículo tras salir del colegio.

De acuerdo con las primeras informaciones, este hombre permanece en prisión preventiva mientras avanza la investigación. El caso ha provocado una fuerte polémica después de conocerse que el sospechoso acumulaba al menos cinco denuncias por presuntos abusos sexuales contra menores, algunas archivadas y otras todavía en curso, sin que se adoptaran medidas.

"Fallos" en el sistema judicial

Ante la indignación generada, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció que el caso ha puesto de manifiesto "fallos" en el sistema judicial. "Está claro que hay una disfunción y no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto fallos", afirmó, al tiempo que admitió que "no podemos decir a la familia que todo funcionó bien, porque no es cierto".

A su vez, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió disculpas públicas "en nombre de la justicia" a la familia de la menor y reconoció que "el sistema judicial no protegió a Lyhanna".

Además, habló de un "fallo masivo" en el tratamiento de las denuncias contra el sospechoso y anunció una reunión con todos los fiscales generales del país para estudiar posibles reformas.

El titular de Justicia señaló además que existen alrededor de tres millones de denuncias pendientes de tramitación en comisarías y unidades de gendarmería en Francia, de las cuales unas 70.000 corresponden a violaciones o agresiones sexuales.

El ministro anunció su intención de priorizar estos casos y convocó este lunes a los fiscales generales del país en París para analizar la situación.

Las críticas también llegaron desde el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien calificó lo ocurrido de "fiasco", "naufragio" y "vergüenza", al considerar que la tragedia "habría podido y debido evitarse".

Mientras tanto, este domingo se celebra una marcha en Fleurance, encabezada por los padres de la fallecida y el alcalde del municipio, en memoria de la niña y para el lunes están convocadas manifestaciones ante tribunales y el Ministerio de Justicia.

El padre de Lyhanna, Martial Bernard (2-D), y el alcalde de Fleurance, Gregory Bobbato (C), portan una pancarta con el lema "Nunca más" durante una Marcha Blanca en homenaje a Lyhanna, de 11 años, en Fleurance.

Asociaciones feministas y de víctimas reclaman una reforma profunda del sistema de protección de menores y de la gestión de las denuncias por violencia sexual.

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