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Crisis migratoria

Vivas insiste en que Ceuta es una "olla a presión" 60 días después de la entrada masiva: "La normalidad no puede consistir en que acojamos a 15.000 personas en una ciudad de 80.000"

¿Qué ha dicho? El presidente ceutí ha insistido en que Ceuta volverá a la normalidad cuando todas las personas que llegaron de manera irregular salgan de la ciudad autónoma.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas El presidente de Ceuta, Juan Jesús VivasAgencia EFE
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"Estoy como está la ciudad, preocupado, inquieto, triste". Así de claro se ha mostrado este viernes el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, casi 60 días después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma.

"La normalidad no puede consistir en que Ceuta tenga que acoger a un número de migrantes que está en torno a las 15.000 personas, que es el 20% de la población de Ceuta", ha recriminado Vivas en una entrevista en la 'Cadena SER'.

De esta manera, ha insistido en que Ceuta volverá a la normalidad cuando todas las personas que llegaron de manera irregular salgan de la ciudad autónoma. Porque, ha insistido, viven una "situación de alta tensión social y perturbación de las constantes vitales". "Los ceutíes han perdido parte de la seguridad, la tranquilidad y parte de la libertad. Tienen derecho a la recuperación de estos derechos y el derecho de volver a dormir tranquilos", ha añadido.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha pedido a Vivas que agilice el traslado a la Península. Ante esto, el presidente ceutí ha asegurado que "nadie está en condiciones, ni el ministro, de darnos lecciones de actitud humanitaria en Ceuta cuando acogemos a este número de personas".

"Esto no se puede seguir manteniendo. No nos hemos negado nunca a nada, hemos mantenido una postura de absoluta colaboración pero lo que también queremos es un posicionamiento claro y compartido con la UE y Marruecos para que esto se solucione de manera definitiva, incluso con reglamentos", ha añadido.

Vivas propone un campamento alternativo al del puerto

Así, Vivas ha señalado que es "imposible que una ciudad de 20 km cuadrados tenga que de un día para otro que reinventarse campamentos para acoger entre 10 y 15.000 personas". Además, ha asegurado que ha propuesto al Gobierno un campamento alternativo al del puerto.

"Si yo pudiera sustituiría el campamento del puerto por otra ubicación. Se le ha ofrecido en Piñes, una zona cerca del centro penitenciario, no hay núcleo residencial, podría ser un sitio apto", ha indicado.

"Cuando se produce una situación de invasión del territorio la reacción tiene que ser proporcional al daño causado", ha asegurado Vivas, quien ha insistido en la devolución inmediata de los migrantes que aún continúan en suelo ceutí casi 60 días después de la entrada masiva.

"Supóngase que las 80.000 personas no deciden irse voluntariamente, ¿qué hacemos? ¿Campamento para 80.000 personas? ¿Se echa a los ceutíes? Es que nadie habla de la realidad de Ceuta, supóngase que los 80.000 se quedan", ha dicho Vivas visiblemente enfadado y ha añadido que "es fácil opinar desde allí, pero ¿quien se pone en nuestro lugar?".

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