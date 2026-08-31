Vivas insiste en proteger la labor de los medios: "Contribuyen a que toda España se entere de lo que está ocurriendo en Ceuta"

"Muchas gracias a todos y muchas gracias a los medios de comunicación. ¡Vivan los medios de comunicación que nos están ayudando! Hay que darle las gracias, lo digo de corazón. Son fundamentales para salir adelante. Fundamentales", ha expresado el presidente ceutí.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha estado la noche de este lunes en una manifestación de vecinos en la ciudad autónoma, que ha calificado de "espontánea, auténtica, pacífica, de un pueblo que se siente indignado, que está triste y que está inquieto". "Necesitamos a todos los españoles para salir adelante", ha asegurado.

Además, ha agradecido "especialmente a laSexta el apoyo que le está prestando a Ceuta para contar lo que está ocurriendo, para decir que no es un problema exclusivo de Ceuta".

"Esto es un problema de toda España. Así que muchas gracias Ana Pastor. Muchas gracias Antonio Ferrera. Muchas gracias a todos vosotros", ha agregado. En ese momento, señalando a la periodista de laSexta ha insistido ante los ceutíes en proteger a los medios: "Tenemos que apoyarlos a ellos porque son fundamentales para salir adelante. No olvidéis, no olvidéis".

Tras estas palabras, Vivas ha vuelto a incidir en la labor de los periodistas: "Muchas gracias a todos y muchas gracias a los medios de comunicación. ¡Vivan los medios de comunicación que nos están ayudando! Hay que darle las gracias, lo digo de corazón. Son fundamentales para salir adelante. Fundamentales".

Así, ha destacado que los medios son los que "contribuyen a que toda España se entere de lo que está ocurriendo en Ceuta". "Esta no es solamente una causa de Ceuta, esta es una causa de toda España. Y eso España se entera gracias a ellos. Así que, en nombre de todos los ceutíes, muchas gracias", ha dicho, tras los que ha pedido un aplauso para los periodistas.

Preguntado por las expectativas que tienen en la ciudad de cara a esta semana, el presidente ceutí ha señalado que espera que "se pongan los mecanismos adecuados para que los procedimientos de devolución se aceleren de acuerdo con la ley siempre, pero que se pongan cuantos medios sean necesarios. Creo que España tiene capacidades y recursos para poderlo hacer. Esperemos que lo hagan".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido