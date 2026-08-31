El éxodo hacia Ceuta acapara la campaña electoral de Marruecos con el foco en la soberanía y la relación con España

La salida de más de 70.000 personas a España está en el centro del debate electoral y muchas formaciones exigen explicaciones al gobierno marroquí.

La crisis migratoria en Ceuta ha coincidido con la campaña electoral en Marruecos, situando el éxodo de más de 70.000 personas en el centro del debate político. Cada sector aborda la cuestión de manera distinta: algunos se centran en la soberanía de Ceuta y Melilla, otros en las repatriaciones y otros en la relación con España. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha cobrado protagonismo al condicionar la repatriación de cadáveres al retorno de los vivos en Ceuta. Mientras el gobierno marroquí insiste en la soberanía, la mayoría de las formaciones priorizan la cooperación con España. Los islamistas piden una investigación y la izquierda se enfoca en las causas del éxodo, como el desempleo y la desigualdad.

La crisis migratoria de Ceuta ha coincidido con la campaña electoral de Marruecos, donde la salida del país de más de 70.000 personas se ha situado en el centro del debate político. Cada sector político está tratando esta cuestión de manera diferente. Tal y como ha explicado Sofía Català en El Objetivo, hay quienes ponen el foco en la soberanía de Ceuta y Melilla, otros en las repatriaciones y otros en la relación con España.

En este sentido, quien ha adquirido mucho protagonismo es el ministro de Justicia Abdellatif Ouahbi, que también dirige el Partido de la Autenticidad de la Modernidad. Ouahbi afirma que Marruecos condiciona la repatriación de los cadáveres al retorno de los que siguen vivos en Ceuta.

La periodista destaca que el ministro también ha aprovechado para recuperar la reivindicación histórica de la soberanía de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, fuera de la posición del gobierno marroquí, la mayoría de las formaciones y la opinión pública priorizan la cooperación bilateral con España, a quien consideran un socio imprescindible, antes que esa disputa territorial.

Por otra parte, los islamistas están pidiendo una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido.

Finalmente, la izquierda marroquí se centra en abordar las causas de fondo de este éxodo, principalmente de jóvenes. La Coalición de Izquierda de Socialistas y la Izquierda Democrática consideran este éxodo como consecuencia del desempleo, del empleo indigno y también de la desigualdad social. Asimismo, reclaman la liberación de los presos políticos y de conciencia.

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