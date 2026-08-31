Ahora

Crisis migratoria

El éxodo hacia Ceuta acapara la campaña electoral de Marruecos con el foco en la soberanía y la relación con España

La salida de más de 70.000 personas a España está en el centro del debate electoral y muchas formaciones exigen explicaciones al gobierno marroquí.

marruecos objetivo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La crisis migratoria de Ceuta ha coincidido con la campaña electoral de Marruecos, donde la salida del país de más de 70.000 personas se ha situado en el centro del debate político. Cada sector político está tratando esta cuestión de manera diferente. Tal y como ha explicado Sofía Català en El Objetivo, hay quienes ponen el foco en la soberanía de Ceuta y Melilla, otros en las repatriaciones y otros en la relación con España.

En este sentido, quien ha adquirido mucho protagonismo es el ministro de Justicia Abdellatif Ouahbi, que también dirige el Partido de la Autenticidad de la Modernidad. Ouahbi afirma que Marruecos condiciona la repatriación de los cadáveres al retorno de los que siguen vivos en Ceuta.

La periodista destaca que el ministro también ha aprovechado para recuperar la reivindicación histórica de la soberanía de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, fuera de la posición del gobierno marroquí, la mayoría de las formaciones y la opinión pública priorizan la cooperación bilateral con España, a quien consideran un socio imprescindible, antes que esa disputa territorial.

Por otra parte, los islamistas están pidiendo una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido.

Finalmente, la izquierda marroquí se centra en abordar las causas de fondo de este éxodo, principalmente de jóvenes. La Coalición de Izquierda de Socialistas y la Izquierda Democrática consideran este éxodo como consecuencia del desempleo, del empleo indigno y también de la desigualdad social. Asimismo, reclaman la liberación de los presos políticos y de conciencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La desesperación de migrantes y vecinos lleva a Ceuta al límite con manifestaciones diarias, macetazos y disparos al aire
  2. Zapatero, Begoña Gómez o Leire Díez: los tribunales vuelven a poner en jaque a Sánchez en el último curso de la legislatura
  3. Más Madrid lleva al Tribunal de Cuentas la compra del ático del Gobierno de Ayuso por posible "menoscabo" de dinero público
  4. Irán ataca bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de la isla Larak
  5. Novedades en el crimen de Tauste: laSexta accede al auto de prisión que sitúa a Carlota como "inductora del crimen" y a su novio como ejecutor
  6. Acusan de homicidio a la tripulación del barco hundido en Chipre con ocho fallecidos