Tensión en Ceuta
Fabiola, profesora de Ceuta: "Ha sido el peor verano de nuestras vidas. Ni el covid ha hecho tanto daño"
Fabiola, profesora ceutí, explica en El Objetivo cómo están viviendo la situación en Ceuta. Asegura que van por la calle "con pena, miedo e inseguridad" y expresa su anhelo por tener "la convivencia que hemos tenido hasta el 30 de julio".
Ana Pastor entrevista en El Objetivo a Fabiola, una profesora y vecina de Ceuta, que expresa el sentir de los ceutís ante la tensa situación que se vive en la ciudad autónoma.
Fabiola es consciente de que "esto no se puede arreglar de un día para otro, porque es imposible". Sin embargo, espera poder volver en unos meses a su normalidad, "que vayamos por la calle con nuestra sonrisa".
En este momento, afirma, "vamos por la calle con pena, con miedo, con inseguridad, mirando para atrás". De hecho, cuenta que "se ríen de ti cuando pasan por al lado": "¿Pero qué hago? Qué les voy a decir a ellos? No les voy a decir nada porque yo mañana me tengo que ir a trabajar a las 07:00 y no tengo ganas de de complicarme mi vida más de lo que la tengo", comenta.
"Yo quiero tener una convivencia como la que hemos tenido hasta el 30 de julio que pasó esto, que convivamos bien con sus fiestas, con las nuestras", asegura Fabiola, que sostiene que "nunca hemos tenido malestar" y ahora "estamos perdiendo hasta el deporte de los fines de semana".
Fabiola pide soluciones: "Yo ya no quiero que vengan más ministros aquí. Yo quiero que nuestro delegado dé la cara, que no la da", comenta la profesora, que destaca la labor del presidente ceutí y de los bomberos, la policía y los sanitarios, que "están dando una lección que no es normal".
Respecto a su colectivo, el de los docentes, indica que ahora que se incorporan, "también daremos la lección, porque son nuestros niños y tenemos que seguir educándoles". Para ella, este ha sido "el peor verano de nuestras vidas": "Ni el covid creo que ha hecho tanto daño", sentencia.
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