Alberto Garzón señala que "el Gobierno está siguiendo la estrategia del apaciguamiento" en Ceuta

El exministro de Consumo considera que esa estrategia "no ha servicio" ya que no ha conseguido "apaciguar a nadie". A pesar de ello, indica que "existe racionalidad al negar la responsabilidad de Marruecos".

Pedro Sánchez ha descartado la implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta. "La duda que tenemos muchos es: ¿no se señala a Marruecos como participe, cooperante, país permisivo por no enfadar a Marruecos o es que, realmente, un Gobierno no se entera de una cosa como esta?", plantea Ana Pastor a Alberto Garzón.

"Es inverosímil que no sepan que Marruecos ha tenido que ver", expone el exministro de Consumo. Garzón expone que "la versión más benévola nos diría que no hace falta una planificación, sino que Marruecos se encontró una oportunidad que explotar".

El exministro señala que no es la primera vez que esto ocurre, ya que sucedió tanto en 2018 como en 2021. "Marruecos gestiona el flujo y permite el caudal, más o menos, que le interesa para presionar a España y a la Unión Europea", indica, "por razones políticas o económicas".

Garzón recuerda en el otoño de 2018, la UE incrementó la financiación de Marruecos en 140 millones de euros. "No es casualidad", indica. El exministro indica que la UE financia varios países "para que sean nuestros porteros, la frontera exterior de la UE".

"La pregunta que nos tenemos que hacer como ciudadanos es por qué el Gobierno hace esto", añade. El exministro considera que el Gobierno está siguiendo la estrategia del apaciguamiento. "Esa estrategia se ha demostrado que no ha servido", indica, "no ha apaciguado a nadie".

El exministro considera que "existe racionalidad al negar la responsabilidad de Marruecos" ya que saben que pueden volver a hacerlo. "Creo que el Gobierno está intentando desinflamar, pero tiene racionalidad", concluye, "lo que ocurre es que la gente no es ciega".

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