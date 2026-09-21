Vivas critica el "cambio de postura" del Gobierno sobre los migrantes llegados a Ceuta y asegura que Marruecos "no colabora todo lo que debería"

¿Qué ha dicho? El presidente de Ceuta critica el comportamiento "incomprensible" e "inaceptable" del Ejecutivo. "El Gobierno de la nación no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales de proteger nuestra integridad territorial y a los ceutíes", asegura Vivas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado a la ministra Sira Rego por su "cambio de postura" respecto a los menores marroquíes que llegaron a la ciudad autónoma, señalando que inicialmente se habló de reagrupamiento familiar. Vivas acusa a Marruecos de no colaborar adecuadamente en la emisión de informes necesarios y critica al Gobierno español por no cumplir con sus obligaciones constitucionales de proteger la integridad territorial de Ceuta. Además, sostiene que las autoridades marroquíes están detrás de la crisis y exige que se restablezca la normalidad con el retorno de los inmigrantes ilegales. Vivas también cuestiona la falta de un plan del Gobierno para abordar la situación y la ausencia de acciones efectivas para recuperar la normalidad en Ceuta.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha echado en cara a la ministra Sira Rego su "cambio de postura" al asegurar que los menores marroquíes llegados en la entrada masiva a la ciudad autónoma se iban a quedar en España. En una comparecencia junto a Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, Vivas ha recordado que la ministra habló en primer lugar del reagrupamiento familiar de estos menores, bien fuese con la familia, un tutor o una institución.

"El problema es que Marruecos luego no colabora todo lo que debiera para emitir los informes; si hay voluntad, que elabore esos informes. Las contradicciones no son nuestras, es una pura especulación: una, que la colaboración de Marruecos sea solo para quedar bien; y lo segundo, que haya un intento de desviar la atención con los menores cuando el trasfondo es que Ceuta ha sufrido una invasión", asegura Vivas.

Vivas ha criticado la actitud "inaceptable" del Gobierno de España, al que acusa de haber incumplido "con sus obligaciones constitucionales de proteger nuestra integridad territorial y a los ceutíes". "Esto no afecta solo a Ceuta, afecta a toda España y Europa. No lo estamos pasando bien, no sabemos qué se pretende", añade.

"Ha quedado claro que detrás de lo ocurrido están las autoridades marroquíes por acción o inacción. El Gobierno de España y Marruecos, cumpliendo con el pacto europeo, tienen que intentar lograr que Ceuta vuelva a la normalidad, con el retorno de todos los que entraron de manera ilegal en nuestro país y permanecen en la misma", opina Vivas.

Vivas ha insistido en que el Gobierno "desatendió las llamadas de urgencia y auxilio" que hicieron desde su Gobierno. "No tenían plan para evitar lo que ocurrió. No había plan; si había plan, ¿por qué no se aplicó? No sé qué es más grave. En las horas clave, en las horas y días posteriores, no utilizó las capacidades legales a su alcance para recuperar la normalidad, para que esta situación no se enquistara; no lo hizo entonces y no lo hace ahora. Todavía no sabemos cuántas personas siguen ni cuándo se harán las obras para el blindaje de la frontera", cuestiona.

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