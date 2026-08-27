Emilio Delgado habla de "campaña de la extrema derecha" en Ceuta: "Les da igual Ceuta, como les dieron igual las víctimas de la DANA"

El diputado de Más Madrid expone que la extrema derecha aprovecha estas situaciones de conflicto para tratar de instrumentalizarlas en contra del Gobierno.

Un grupo de manifestantes han bloqueado el paso de ambulancias de la Cruz Roja que iba a entregar ayuda humanitaria a los migrantes de Ceuta. A esto han sumado gritos de "Cruz Roja es una mafia". Emilio Delgado señala que, "más allá del cabreo de muchos vecinos, hay una campaña de la extrema derecha que está aterrizando en todos los lugares donde hay un conflicto para tratar de instrumentalizarlo en contra del Gobierno".

Para el diputado de Más Madrid, a estos grupos les da igual Ceuta, "como le dio igual Torre-Pacheco o las víctimas de la DANA". Delgado, irónico, expone que son "de una inteligencia desbordante" ya que proponían que la Cruz Roja no atienda a los migrantes.

"Con lo cual, las condiciones en las que se pueden generar enfermedades se multiplicarían por 1.000", añade. El diputado de Más Madrid manifiesta su preocupación ya que todas las medidas que se han propuesto "han ido al mismo sentido".

Delgado expone que, por ejemplo, han hablado de confinar o de hacer devoluciones. "Creo que poca propuesta, poca inteligencia y poca alternativa", reflexiona. Esto, como señala, no hace buena la actuación del Gobierno. "Es verdad que el Gobierno ha estado lento, que tiene que acelerar en materia política y de atención de la emergencia", concluye, "pero es que la alternativa es desoladora".

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