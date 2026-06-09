Villarejo pierde los papeles con los periodistas al ser preguntado por su relación con Leire Díez: "Váyase a tomar por culo"

El contexto El excomisario ha declarado este martes en la Audiencia Nacional como investigado en la causa que investiga la Operación Kitchen. Al ser preguntado por las reuniones que habría mantenido con Leire Díez, ha pasado al ataque contra los reporteros.

La Audiencia Nacional ha celebrado una nueva jornada del juicio por la Operación Kitchen, centrada en la declaración de José Manuel Villarejo. Al salir, el excomisario afirmó ser "víctima de las cloacas" y no aclaró si se reunió con Leire Díez, presunta implicada en una trama contra el PSOE. Villarejo perdió los papeles ante la insistencia de los periodistas, denunciando una "confabulación" en su contra. Según un informe de la UCO, Díez habría propuesto un pacto con la Fiscalía a Villarejo, involucrando a figuras como Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal para evitar prisión a cambio de información.

La Audiencia Nacional ha acogido este martes una nueva jornada del juicio por la Operación Kitchen con el foco puesto en la declaración como investigado de José Manuel Villarejo. Al salir del tribunal, el excomisario ha atendido a los periodistas, que le han preguntado por las "varias reuniones" que habría mantenido con la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, en el verano de 2024. No obstante, Villarejo se ha presentando como "víctima de las cloacas", de las que ha asegurado que "ya existían en 2017" y que "han estado aportando audios en su causa".

No obstante, no ha aclarado si se reunió con la exmilitante socialista o si llegó a ofrecerle un pacto, como sostienen los investigadores de la Guardia Civil. Ante la repregunta de uno de los reporteros presentes en la puerta de la Audiencia Nacional, Villarejo ha terminado perdiendo los papeles.

"Oiga váyase a tomar por culo, le estoy diciendo que ya le contestaré. Usted no sé qué razón tendrá, imagino que también me va a preguntar si firmé algún contrato, que por ahí algún hijo de perra lo ha dicho", ha gritado el excomisario, quejándose de que "no es una pregunta normal" y denunciando una "confabulación" en su contra.

"Estoy diciendo lo que ha ocurrido desde que una serie de señores decidieron destruirme, me abrieron una causa secreta con una denuncia supuestamente falsa donde había dos señores de la UCO que han mentido cada vez que han ido a declarar y les han llamado la atención, pero no han ido contra ellos", ha añadido Villarejo a continuación.

Villarejo, en las informaciones sobre el caso Leire

La exmilitante socialista Leire Díez ofreció a José Manuel Villarejo explorar un pacto con la Fiscalía, se reunió dos veces con su letrado e intercambió mensajes a través de Signal con el excomisario. Así se señala en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) recogido en el sumario del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra esta exmilitante por una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE o el Gobierno.

La Guardia Civil tomó declaración al abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, el pasado 28 de mayo y este señaló que Leire Díez le habló de un posible pacto con la Fiscalía, haciendo referencia a una multa y a una pena de cárcel pequeña.

Según consta en el sumario, los agentes hallaron en el móvil de Leire Díez la fotografía de una propuesta para que un cliente, al que no se identifica, se reuniera con ella y con la Fiscalía para alcanzar un pacto que implicaría no volver a entrar en prisión a cambio de facilitar información sobre, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o dos acusados en el caso Kitchen: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

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