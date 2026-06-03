La trama de las cloacas del PSOE ofreció a Villarejo ayuda de la Fiscalía a cambio de información sobre Rajoy, Planeta o BBVA

Los detalles Un documento el en teléfono de Leire Díez que consta en el informe de la UCO que recoge el sumario apunta según los investigadores a que la fontanera del PSOE ofreció a Villarejo ayuda de la Fiscalía a cambio de obtener informaciones y pruebas que ayudaran a los socialistas.

Leire Díez, exmilitante socialista, ofreció a José Manuel Villarejo explorar un pacto con la Fiscalía, según un informe de la UCO en el sumario contra ella por una presunta trama para entorpecer acciones judiciales contra el PSOE o el Gobierno. Díez se reunió con el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, quien declaró que ella mencionó un posible acuerdo con la Fiscalía que implicaría una multa y una pena de cárcel menor. En el móvil de Díez se encontró una propuesta para que un cliente colaborara con información sobre figuras políticas a cambio de no regresar a prisión. El abogado de Villarejo no dio credibilidad a Díez y no solicitó reunirse con la Fiscalía. Además, los mensajes entre Díez y Villarejo reflejan intentos de negociación y quejas sobre el fiscal del caso.

La exmilitante socialista Leire Díez ofreció a José Manuel Villarejo explorar un pacto con la Fiscalía, se reunió dos veces con su letrado e intercambió mensajes a través de Signal con el excomisario. Así se señala en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) recogido en el sumario del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra esta exmilitante por una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE o el Gobierno.

La Guardia Civil tomó declaración al abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, el pasado 28 de mayo y este señaló que Leire Díez le habló de un posible pacto con la Fiscalía, haciendo referencia a una multa y a una pena de cárcel pequeña.

Según consta en el sumario al que ha tenido acceso laSexta, los agentes hallaron en el móvil de Leire Díez la fotografía de una propuesta para que un cliente, al que no se identifica, se reuniera con ella y con la Fiscalía para alcanzar un pacto que implicaría no volver a entrar en prisión a cambio de facilitar información sobre, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o dos acusados en el caso Kitchen: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

En el mismo documento se aludía a que la colaboración consistiría también en dar audios, correos y "documentos comprometidos" sobre asuntos relacionados con el PSOE, especialmente en Andalucía, con Podemos, la Operación Cataluña, el BBVA o el Grupo Planeta, o sobre Manuel Marchena, el expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Los agentes preguntaron al abogado defensor de Villarejo acerca de este documento, que el letrado dijo estar viéndolo por primera vez, al tiempo que agregó que al referirse Leire Díez a un pacto hablaba de una multa y pena de cárcel pequeña.

Este abogado también dijo que, pese a proponerlo Leire Díez, no pidió reunirse con la Fiscalía General del Estado, porque no dio credibilidad a la exmilitante, a la que conoció por Villarejo, al entender que el contenido de las conversaciones que mantuvo con ella era "muy poco creíble y muy fantasioso".

Además, en una ocasión este abogado le mencionó al fiscal del caso Kitchen, César de Rivas, que creía que iban a tener una reunión, en base a conversaciones mantenidas con Leire Díez y este fiscal le dijo que no conocía nada y que no le metiera en líos. Ni Villarejo ni este letrado se reunieron con este fiscal ni con el fiscal general, según este abogado.

Los agentes también han accedido a capturas de mensajes entre Leire Díez y Villarejo en los que el comisario se quejaba de un boicot del fiscal que lleva su caso y sostenía que ellos eran los únicos que cumplían, a lo que la exmilitante apunta: "Estoy trabajando en ello. Sabía que no iba a ser fácil, pero nada importante lo es. Tú mejor que nadie lo sabe, déjame hacer".

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