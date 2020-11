Dice el excomisario Villarejo que la Operación Kitchen estuvo mal planteada y fue ordenada por alguien mucho más poderoso que el entonces ministro del Interior, hasta ahora el político más importante imputado. Sin normarle, apunta a Mariano Rajoy. Así lo asegura en una entrevista para el diario 'El País', la primera que concede desde que entró en la cárcel.

Según Villarejo, fue iniciada por alguien "de mucho más arriba. Fernández Díaz no tenía capacidad de tomar una decisión de esa envergadura. Mucho más arriba". Así, sin citarle, desliza que habría sido Mariano Rajoy.

Y preguntado si hay pruebas contra el expresidente, dice que sí. "Creo que sí las hay, lo que ocurre es que imagino que están esperando a que se cueza en su salsa. Estarán esperando el momento político oportuno. Me temo que sí existen pruebas y ellos lo saben", afirma.

Una de ellas podría ser la grabación que, supuestamente, le hizo Luis Bárcenas al expresidente. Villarejo confirma que se hizo, aunque no sabe si sigue existiendo. Lo explica de este modo: "Igual sí. Bárcenas grabó a Rajoy. Pero todo ese tipo de cosas…". Además, apunta a la plana mayor del PP de la época cuando se le pregunta por quién le encargó poner en marcha la operación: "Me lo dicen desde la señora Cospedal hasta el ministro, el secretario de Estado".

En la entrevista a 'El País', el excomisario también dice que la grabación de su reunión con Ignacio González se hizo pública, entre otras cosas, porque el PP lo quería fuera de la política. "La grabación se difundió porque hubo una situación donde Ignacio González se equivocó y me acusó de intentar chantajearle, y eso era mentira. Por otra parte, sí hubo interés en el PP en quitar de en medio a González".

Sobre el expresidente del BBVA, Francisco González, asegura que estuvo perfectamente informado de la operación para evitar que Sacyr se hiciese con el control del banco y define así a González. GF: Es de los que van de señores malos, pero luego lo niegan, se confiesan y tal. Si utilizas tal, pues luego no reniegues. Es una persona de estas mentirosas, no me gustó nunca".