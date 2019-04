Villalobos defiende a Rita Barberá: "¿Por qué no me preguntan por los ERE?"

"¿Por qué no me pregunta, si es tan penoso, que en Andalucía la mitad de los ERE ya están prescritos y no se van a poder llevar a los tribunales? ¿O por la alcaldesa de Cáceres y la alcaldesa de Plasencia, inhabilitadas y en la cárcel? No me pregunta usted por eso, sólo por el PP, vaya por Dios", ha lamentado visiblemente enojada antes de asistir a la reunión de la Mesa del Congreso Celia Villalobos ante las pregiuntas sobre Rita Barberá.

El juez que investiga el caso Imelsa ha imputado al PP de Valencia por blanqueo y ha ofrecido a la exalcaldesa Rita Barberá que declare voluntariamente antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo, algo que ella ha aceptado.

Según el fiscal, "existen indicios suficientes de la participación" de Rita Barberá y del diputado autonómico y exconcejal Miguel Domínguez en la comisión del delito de blanqueo y por el que el juez ha resulto imputar también al PP.