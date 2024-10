Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos de Canarias, ha suplicado ayuda al Estado para poder afrontar así la crisis migratoria que sufren en las islas. A su vez, ve a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, "empeñado" en enfrentar a las comunidades autónomas.

Ha sido en su intervención en el encuentro informativo de Europa Press, donde ha expresado la "suma preocupación" que se vive en el archipiélago por una crisis "humanitaria" que nunca se ha visto en España.

"Jamás habíamos sufrido una situación así. Ni soy capaz de dar cifras porque cuando pasan unas horas quedan desfasadas", dijo recordando que son 5.600 menores no acompañados los que tutelan en Canarias, que este año son casi 31.000 los inmigrantes irregulares que han llegado y que cada 45 minutos muere una persona que busca llegar a las islas.

"No podemos más"

Por ello ha pedido ayuda al Gobierno: "La suplicamos. No nos pueden seguir dejando solos... Estamos absolutamente colapsados. No podemos más. Canarias es España, es Europa. Solo pedimos que se nos trate como tal. Nos preocupa la vida de esas personas, y cómo tutelar a los menores no acompañados".

"Si alguien gobierna tiene que decidir. No entendemos que no haya tomado una decisión. Si ha sido capaz de sacar una ley como la amnistía me imagino que será capaz de sacar adelante situaciones como la derivación de menores a otras comunidades autónomas", insiste Domínguez.

"Sánches sigue empeñado en enfrentar a las CCAA"

Y le deja un mensaje a Sánchez: "Sigue empeñado en la estrategia de enfrentar a las CCAA y de dividir a la sociedad entre los buenos y los malos. Entre los que aceptan la inmigración y los que no, en enfrentar a los partidos políticos y tratar de romper el pacto de gobierno en Canarias. Todo a costa de la inmigración".

En ese sentido, reitera que el PP entiende que ha de darse la derivación de menores: "Lo ha dicho el presidente Feijóo representando a doce CCAA y dos ciudades autónomas. No solo lo ha dicho, sino que ha estampado su firma en un documento junto al presidente Clavijo".

"No sé qué acto necesita el Gobierno para que nos entienda. Para que nos ayude y para que de una vez por todas alivie la presión que tenemos en Canarias. El pueblo canario ha demostrado su gran solidaridad. Siempre hemos aceptado la situación de crisis migratoria, pero todo tiene un límite, un principio y un fin. Nosotros hemos llegado a él", concluye.