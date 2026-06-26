Verónica Martínez aspirará a liderar Movimiento Sumar junto a Rosa Martínez, número dos de Bustinduy

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados

Los detalles Ambas han explicado en un comunicado que han decidido dar este paso "juntas, en común, compartiendo y conversando, avanzando a la par".

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, se postulará para liderar Movimiento Sumar junto a Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, en la asamblea del 11 de julio. Ambas han expresado su intención de avanzar juntas en un momento crucial para España. Su candidatura busca apoyar a quienes enfrentan dificultades económicas y promover una transición justa hacia una economía moderna. También destacan la importancia de impulsar políticas contra la desigualdad y fortalecer Movimiento Sumar en todo el país. Este paso inicial busca construir un movimiento fuerte para el cambio.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, será candidata a liderar Movimiento Sumar en la Asamblea que se celebrará el próximo día 11 de julio. Se presentará junto a Rosa Martínez, actual secretaria de Estado de Derechos Sociales, el número dos del ministerio que lidera Pablo Bustinduy, según han anunciado fuentes del partido este viernes.

Ambas han explicado en un comunicado que han decidido dar este paso "juntas, en común, compartiendo y conversando, avanzando a la par". "Queremos hacerlo porque estamos en un momento clave en la historia de nuestro país en el que creemos que toca dar pasos adelante", han asegurado.

De esta manera, han explicado que lo hacen por "toda la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, por quien vive angustiada por el precio de los alquileres, por unas temperaturas que nos recuerdan que no hay presente ni futuro sin una transición justa que modernice nuestra economía, por un país diverso y feminista, libre y justo". "Queremos hacerlo con la mirada puesta en tres objetivos", han añadido.

Así, Verónica Martínez y Rosa Martínez han hecho hincapié en que quieren "hacerlo con la mirada puesta en tres objetivos". Por un lado, "seguir impulsando políticas que luchan contra la desigualdad y siguiendo el ejemplo de Yolanda Díaz", además de "ayudar a construir con otros miles y miles de compañeros y compañeras de muchas organizaciones distintas para garantizar que nuestro país sigue caminando con paso firme para ganar derechos".

También insisten en que quieren "poner todos los esfuerzos para que Movimiento Sumar y sus territorios se conviertan en una organización sólida y fuerte en todo el país".

"Tenemos claro que este país no se cambia sin un movimiento fuerte que empuje para llegar más lejos. Por eso, este pequeño paso que damos hoy es el inicio de un camino que solo tendrá sentido si lo recorremos todas juntas. Vamos a ello. Rosa y Vero", han concluido.