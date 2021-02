El Congreso de los Diputados conmemorará este martes el 40 aniversario del 23F con la ausencia de varios grupos parlamentarios, incluidos los socios de investidura del Ejecutivo de coalición, que no asistirán al acto presidido por Felipe VI y, en su lugar, han convocado a las 10:30 horas -antes de la llegada del monarca- un acto alternativo.

En concreto, no estarán en el acto oficial el PNV, Esquerra Republicana ni EH Bildu. Un plante al que se han sumado Junts per Catalunya, el BNG y la CUP, de forma simbólica, puesto que no les correspondía asistir, al no ostentar la portavocía de sus respectivos grupos parlamentarios.

Fuentes de ERC citadas por la agencia Efe han aseverado para explicar su ausencia que el acto previsto para este martes es "un acto de blanqueamiento tanto del rey como del régimen del 78".

No obstante, el rey presidirá un acto en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja para recordar la intentona golpista que lideró Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981, en presencia del presidente Pedro Sánchez, los vicepresidentes del Gobierno -incluido Pablo Iglesias- y los portavoces de los grupos que sí han decidido asistir.

Además del monarca, solo intervendrá la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que estará acompañada por la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el del Supremo, Carlos Lesmes.

Estarán también el líder del PP, Pablo Casado, los miembros de la Mesa del Congreso y los dos 'padres' de la Constitución que continúan vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Además de Iglesias, al acto asistirá el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique; aunque la formación morada ha pedido al actual jefe del Estado que lance "un mensaje claro de condena al franquismo" y su compromiso "inequívoco" con la democracia y que el acto no se convierta en "un lavado de cara del rey emérito, ni de la derecha golpista neofranquista".

Ello, después de que el vicepresidente segundo haya defendido recientemente que España no es una democracia plena, lo que ha generado nuevos roces entre los socios del Ejecutivo de coalición.

Juan Carlos I, el gran ausente del acto

El otro gran ausente será el monarca emérito, Juan Carlos I, que permanece en Emiratos Árabes desde el pasado mes de agosto, a raíz de las sucesivas polémicas sobre sus cuentas en el extranjero.

Precisamente, tras el acto del 23F, el pleno del Congreso debatirá una proposición no de ley de Esquerra para suprimir la inviolabilidad del jefe del Estado y retirar el aforamiento al emérito y a los otros miembros de la familia real que gozan de esta salvaguarda jurídica.