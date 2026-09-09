Varios ministros reconocen el malestar en el Gobierno por la foto de Robles y el rey Felipe VI

Los detalles Según ha podido saber laSexta, hay varios ministros molestos con esa imagen de Felipe VI con la ministra de Defensa y la cúpula militar. Aseguran que esa reunión no es oportuna.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comentado sobre la foto publicada por Zarzuela de la reunión entre el rey Felipe VI, la ministra de Defensa Margarita Robles y la cúpula militar. A pesar de que la reunión no estaba en la agenda pública, Sánchez minimiza su importancia, calificándola de "normal y cotidiana". Sin embargo, varios ministros expresaron su descontento, considerando la imagen inoportuna. La reunión ocurrió tras un encuentro en Toledo y antes de una próxima cita en Rota. Felipe VI ha mostrado preocupación por los recientes eventos en Ceuta y Melilla, apelando a la unidad nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado hoy sobre la foto hecha pública por Zarzuela de la reunión del rey Felipe VI con la ministra de Defensa Margarita Robles y con la cúpula militar. La reunión tuvo lugar el lunes y no aparecía ni en la agenda de la ministra ni en la del rey. Una foto que para muchos lleva más de un mensaje implícito.

Sin embargo, Sánchez niega que haya ningún trasfondo y habla de "normalidad". "Es una foto oportuna, normal y entiendo que en la coyuntura en la que se produce pueda producir algún tipo de lectura, pero evidentemente es algo que es bastante normal y cotidiano", ha explicado en una entrevista en TVE.

Así, Sánchez ha insistido en que el jefe del Estado, como máximo responsable de las Fuerzas Armadas "no solamente está en su derecho", sino que también es "su responsabilidad" mantener estas reuniones con los mandos militares y la ministra para que le "expliquen" la situación en la ciudad autónoma.

No obstante, laSexta les puede confirmar que hay varios ministros molestos con esa imagen y que aseguran que esa reunión no es oportuna. Lo cierto es que no es habitual que Casa Real traslade una fotografía de una reunión que ni siquiera estaba reflejada en la agenda pública.

Esta reunión tuvo lugar después de que el rey y la ministra de Defensa coincidieran el pasado viernes en Toledo, en el Museo del Ejército en una exposición sobre la participación española en el origen y desarrollo histórico de los actuales Estados Unidos de América.

Volverán a encontrarse, además, este próximo viernes en la base naval de Rota (Cádiz) en un acto con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de los atentados terroristas del 11-S.

Tras los graves acontecimientos ocurridos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, Felipe VI expresó su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla.

Así, insistió en la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitieran "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España", una unidad a la que volvió a apelar el jefe del Estado en el Día de Ceuta: "La Corona y todos, con nuestra ciudad".

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