Patxi López responde a la petición de elecciones de Felipe González: "Que lo hubiera hecho él"

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en Madrid.

El contexto El expresidente del Gobierno afirmó este martes que Sánchez es responsable político del caso mascarillas y defendió que la condena a José Luis Ábalos "está bien hecha porque son 24 años por una serie de delitos".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rechazado la petición de Felipe González de convocar elecciones anticipadas tras la sentencia contra José Luis Ábalos, sugiriendo que González debería haberlo hecho durante su mandato. Felipe González, en un acto en Toledo, planteó que tras la condena de 24 años a Ábalos, Pedro Sánchez debería dimitir o convocar elecciones para confirmar su liderazgo. González defendió la sentencia y criticó la postura del Gobierno actual sobre el empresario Víctor de Aldama, quien no cumplirá prisión a pesar de su condena. González cuestionó la credibilidad del Gobierno en casos de corrupción.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rechazado este miércoles la petición del expresidente Felipe González de elecciones anticipadas tras la sentencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos y ha señalado que lo debería haber hecho él cuando gobernó.

"Que lo hubiera hecho él cuando le tocaba", ha dicho el socialista a su llegada al pleno del Congreso antes de la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.

González consideró este martes en un acto en Toledo con el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que tras la sentencia que condena a 24 años de cárcel al ex secretario de Organización del PSOE, las dos opciones "más claras" para Sánchez son dimitir o convocar elecciones, para "que te ratifiquen o te rectifiquen".

Las palabras de González

Este martes, Felipe González afirmó que Sánchez es responsable político del caso mascarillas y defendió que la condena a José Luis Ábalos "está bien hecha porque son 24 años por una serie de delitos. Es correcto".

Del mismo modo, no dudó en salir en defensa de la condena impuesta al empresario que ha sido definido como el nexo necesario para desarrollar la trama de corrupción. Recordemos que a Víctor de Aldama le han impuesto cuatro años y medio de prisión, pero que no pisará la cárcel.

"Nosotros hemos aplaudido a aquellos que se han arrepentido y han denunciado delitos de corrupción del Partido Popular. Incluso lo hemos indultado. Ahora parece que reaccionamos diciendo que Aldama no es creíble. Tan creíble como eran los otros", criticó Felipe González con Page a su lado, ya que entiende que "desde el Gobierno actual, al Gobierno del partido, a su propio ministro de Justicia, se ha animado a la gente a hacer eso".

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