Tensión internacional

EEUU se prepara ante una eventual ofensiva contra Irán: "Se están desplegando en masa"

Los detalles El ejército estadounidense ha realizado el mayor despliegue militar desde la guerra de Irak: dos portaviones, entre 12 y 14 destructores, más de 400 aviones militares y 15.000 soldados.

Igual que hizo con Venezuela, Donald Trump está jugando con las amenazas y la incertidumbre sobre una posible ofensiva contra Irán. Cada una de sus palabras suenan a amenazas contra el país asiático que hacen sonar los tambores de guerra hasta el punto de reconocer que está "considerando un ataque".

No se sabe si lo hará y si, en el caso de hacerlo, cuándo. Lo que sí es seguro es que ya ha enviado a la zona el mayor despliegue militar de EEUU desde la guerra de Irak: dos portaviones, más de 400 aviones y 15.000 soldados.

"Se están desplegando en masa. No solamente por los portaviones y los bombarderos, sino por esos aviones de propósito especial que indican que se preparan para un ataque allí de un instante o una guerra que pudiese durar varios meses como mínimo", afirma Guillermo Pulido

Pese a todo, ni Irán ni Estados Unidos han abandonado la vía diplomática. Aunque el republicano ha demostrado que no tiene miedo a usar la fuerza y más cuando está acorralado. "No sería extraño que ejecutara una represalia sobre Irán que pudiera suponer una cortina de humo ante el varapalo que le ha supuesto la sentencia de la Corte Penal norteamericana", apunta José Antonio Gurpegui, autor del libro 'Trumpismo y reconfiguración global'.

Mientras tanto, el régimen de los ayatolás se muestra abierto a negociar de cara a la galería, como indica su ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi: "La única solución es la diplomacia". Pero de puertas hacia dentro, los analistas militares iraníes aseguran que la guerra puede ser la solución a sus problemas. "Los bombardeos no desestabilizan a la republica islámica y sí pueden dañar las bases estadounidenses en la región y a Israel. Y, por tanto, pueden obligarles a reducir sus exigencias con Irán", advierte Pulido.

Además, nada mejor que un ataque de Occidente para calmar las ansias de libertad de los jóvenes iraníes.

