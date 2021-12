Unidas Podemos ha amenazado este miércoles con votar en contra de la Ley Audiovisual aprobada esta martes por el Gobierno y ha criticado al PSOE por haber negociado esta medida con "un partido de la oposición" como ERC en lugar de hacerlo con ellos.

Así se ha expresado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que ha emplazado al PSOE a negociar con su partido esta ley, asegurando que tienen más propuestas a parte de la exigencia de la cuota para lenguas cooficiales en plataformas de streaming.

"Lo que tiene que hacer el PSOE es también negociar con nosotros esa ley porque estamos más cerca del no que del sí. Ha negociado con ERC, que es un partido de la oposición, pero no ha negociado con su socio de Gobierno, Unidas Podemos", ha insistido en declaraciones en el Congreso, quejándose de que ahora tengan que ir a la fase de enmiendas para sacar adelante sus iniciativas: "Como no ha querido negociar con nosotros, nos tendremos que ver en fase de enmiendas si es que esto tira hacia adelante".

Entre éstas, ha mencionado, por ejemplo, que no exista "un organismo independiente de supervisión del sector audiovisual", como hay en otros países, o que los informativos, que entienden que son un servicio público, "no se puedan externalizar, privatizar".

"Habría varios aspectos más que nosotros hemos presentado pero que no hemos obtenido respuesta todavía, sabemos cuál es la posición respecto a ERC, pero a nosotros no nos han invitado en esta negociación", ha criticado, afirmando que ha ido de forma unilateral por parte del PSOE al Consejo de Ministros: "Nosotros no hemos participado en la redacción de esta ley a pesar de que llevamos tiempo insistiendo".

La Ley Audiovisual que ayer aprobó el Gobierno acumula así más reproches después de que este martes ERC amagara incluso con no apoyar los Presupuestos si no cumplía con el pacto alcanzado para proteger la producción en las tres lenguas cooficiales en todas las plataformas, aunque tengan sede en EEUU, como es el caso de Netflix, HBO o Amazon.