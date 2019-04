Un matrimonio roto, rifirrafes e incertidumbre: las tensiones entre PSOE y Podemos hacen temblar los pactos regionales

Que el matrimonio entre PSOE y Podemos no iba a ser fácil en Castilla-La Mancha se podía intuir desde el día en que firmaron. "Van a tener trabajito, sí", afirmaba un miembro de la formación morada cuando estampó su rúbrica en el acuerdo.

Un pacto que al final ha saltado por los aires. "Podemos ahora mismo no es de fiar. Por darle una bofetada al PSOE se la han dado a todos los ciudadanos", ha afirmado le portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando.

¿A qué bofetón se refiere? Podemos votó inesperadamente 'no' a los presupuestos de los socialistas para la región manchega. "No tiene sentido seguir porque los presupuestos han sido rechazados", se limitó a decir el presidente del parlamento regional, Jesús Fernández, después de conocerse los resultados de la votación.

Con las cuentas sin salir adelante, la relación parece estar rota ahora mismo. Pero Castilla-La Mancha no es la única Comunidad Autónoma en la que se tambalea el acuerdo entre socialistas y los miembros de Podemos. En Aragón, el PSOE también ha tenido que esforzarse para intentar pactar los presupuestos.

Ahora, cruzan los dedos para que no les pase lo mismo. "Espero que no tengamos ninguna sorpresa de esa naturaleza", demandó el presidente de Aragón, Javier Lambán, días atrás. No obstante, Pablo Echenique afirma que dicha cuestión debe consultarse. "Vamos a preguntar a la gente por el voto final para que decidan si aprobarlos o no", ha asegurado el secretario general de Podemos en Aragón.

Otra comunidad donde tampoco surge el amor es Andalucía. Allí, Podemos ha votado en el parlamento en contra de los socialistas muchas veces. Aseguran que el problema es que el PSOE les tiene miedo.

"Existen alternativas a las políticas públicas que no pasen por la austeridad, los recortes y la precariedad. Introducir ese factor hace que el PSOE tiemble", ha considerado Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en Andalucía. Aunque para ir a la contra del PSOE, a veces Podemos termina votando con el PP.